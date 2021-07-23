Банк России резко повысил ключевую ставку на фоне рекордной инфляции

Совет директоров Банка России повысил ключевую ставку сразу на один процентный пункт, что стало рекордом с 2014 года. Это сделано на фоне резкого роста прогноза по инфляции — в этом году она может превысить 6 процентов, говорится в сообщении регулятора.

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Ключевая ставка определяет, под какой процент Центробанк готов выдавать рублёвые кредиты коммерческим банкам. Повышение ставки делает рубль для банков более дорогим, что усложняет им выдачу кредитов бизнесу и населению. Обычно это делается для того, чтобы приостановить слишком быстрый рост экономики, а вместе с этим — инфляцию.

Инфляция в стране растёт рекордными темпами и продолжает ускоряться: в июне рост цен достиг 6,5 процентов год к году и обновил максимальное значение с лета 2016 года, сообщал в начале июля Росстат. Драйверами роста тогда стали овощи и стройматериалы. В середине июля снижение цен на овощи привело к небольшой дефляции, но она оказалась на символическом уровне: в одну сотую процента.