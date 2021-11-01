Опрос: треть врачей из "красных зон" в России готовы уволиться

Более четверти врачей и почти треть медицинских сестёр, работающих в так называемых красных зонах больниц, где лечат пациентов с COVID-19, близки к увольнению из-за усталости и перегрузок. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на опрос приложения "Справочник врача" о психологическом состоянии медиков. В исследовании приняли участие 2822 человека, 90 процентов из них врачи, пишет издание.

Более 68 процентов медиков из "красных зон" признались, что часто слышат от руководства фразу: "Не нравится — увольняйся". У 37 процентов опрошенных на фоне эмоционального истощения возникли проблемы со здоровьем.

Врачи считают, что отношение общества к ним сильно изменилось по сравнению с началом пандемии: все привыкли к работе медиков в режиме постоянного аврала, их перестали считать героями, а тяжелейшие условия труда в "красных зонах" воспринимаются как должное. При этом более 90 процентов медиков считают, что их усталость скажется или уже сказывается на пациентах. 23 процента врачей, работающих с больными коронавирусной инфекцией, и 19 процентов медиков других направлений признались, что "истощены и стали более черствыми по отношению к пациентам". 8 процентов уже "не сопереживают пациентам".

Опрошенные медики выступили за улучшение условий работы, снижение нагрузок и повышение общественного уважения к профессии.

Председатель межрегионального профсоюза "Действие" Андрей Коновал считает, что пандемия усугубила проблемы, которые были очевидны и раньше: низкие зарплаты, безразличие руководства больниц, непрестижность профессии. В то же время дополнительными деморализующими факторами он назвал страх уголовного преследования, проблемы с назначением правильного лечения в условиях отсутствия части необходимых препаратов, а также постоянную переработку.

При этом Марьяна Лысенко, главный врач московской больницы №52, которую одной из первых перепрофилировали под прием больных с коронавирусной инфекцией, считает, что "самое сильное моральное давление на врачей" оказывает низкий уровень вакцинации.

В России, включая аннексированный Крым, за последние сутки выявили 40 402 случая заражения коронавирусом. Суточный прирост выше 40 тысяч заболевших держится третий день подряд. Умерли за сутки 1155 пациентов с COVID-19, сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.