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Опрос: вторжение в Украину ослабило позиции РФ в странах бывшего СССР

Полномасштабное вторжение в Украину ухудшило позиции и отношение к России во всех постсоветских странах. Об этом свидетельствует данные опроса Gallup, которые проанализировала Re: Russia.

В большинстве стран бывшего СССР – пространстве, которое Кремль считал зоной своих интересов и особого влияния, – одобрение действий российского руководства снизилось больше, чем на десять процентов.

В Азербайджане оно сократилось в 2,6 раза – до 23% одобряющих решения Москвы. В других странах, которые исторически симпатизировали российскому руководству, – Армении, Казахстане, Молдове – доля неодобряющих Россию также впервые превысила долю одобряющих.

В Кыргызстане и Узбекистане симпатизирующих России больше, хотя и там одобрение российских властей серьёзно уменьшилось.

Помимо этого, из-за войны российские власти теряют симпатии российской диаспоры в странах-соседях. Впервые за 15 лет опросов Gallup, большинство этнических русских заявили о своём неодобрении России в Эстонии и Латвии, неодобрительное отношение резко выросло и в Казахстане.

Вместе с этим, в Украине и странах Балтии вырос авторитет руководства США. В большинстве постсоветских стран он уже выше, чем российский, следует из графиков Gallup.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

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