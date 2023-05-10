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Неодобрение России в мире стало максимальным за 15 лет

Трансформация мурала в Сербии

Неодобрение действий российского руководства после его вторжения в Украину выросло до максимума за 15 лет. Это следует из данных социологического института Gallup.

В 2022 году о неодобрении деятельности России заявили 57% опрошенных из 137 стран мира, что на 18% выше, чем годом ранее. Предыдущий максимум неодобрения – 38% – был зафиксирован после аннексии Крыма.

Негативная оценка действий российского руководства превалирует в 81 стране мира. Больше всего о неодобрении России говорили в Украине (96%), Польше (95%) и США (93%).

Российские действия не одобряют 85% опрошенных в Европе, 63% – в Северной и Южной Америке, 52% – в Азии и 34% – в Африке, следует из медианных значений опроса.

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