... Ему не хлопала даже Абхазия

Холодный душ, которым окатили Владимира Путина зарубежные послы, нужно было срочно разбавить теплой водичкой. В роли таковой водички выступили персонажи, которых в РФ называют главами присоединенных территорий, а также Александр Лукашенко. Первые прибыли на расширенный Совбез, второй явился на заседание Госсовета России и Беларуси. Об этих событиях - гости программы "Лицом к событию": журналист Роман Цимбалюк, политик Анатолий Лебедько и депутат Европарламента Раса Юкнявичене. Ведущая Елена Рыковцева