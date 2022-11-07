48% опрошенных родителей в Европе сократили своё питание в пользу детей

Покупательная способность 54% европейцев, опрошенных социологами Ipsos, снизилась за последние три года. Об итогах исследования пишет The Guardian.

Компания Ipsos опросила более шести тысяч человек из Великобритании, Германии, Греции, Италии, Польши и Франции. Чаще всего о снижении своей покупательной способности говорили жители Греции – 68% респондентов. Среди причин указываются повышение цен на продукты питания и топливо, увеличение трат на аренду и отопление.

Около 80% опрошенных сообщили, что им уже приходилось существенно экономить. 47% заявили, что сократили расходы на отопление, 40% – нашли вторую работу, 29% – пропускали приём пищи. 64% респондентов признались, что теперь они периодически не могут решить, в чём сэкономить ещё, поскольку они уже сократили всё, что могли.

Из-за недостатка средств 72% опрошенных родителей серьёзно экономят на себе, чтобы сохранить качество жизни своих детей. Более 70% из них сказали, что вынуждены экономить на развлечениях, косметике и одежде. Почти половина родителей – 48% – сообщили, что регулярно сокращают собственное питание, чтобы прокормить детей. При этом 66% опрошенных родителей сказали, что им приходится ограничивать и занятия детей, включая прогулки и каникулы.