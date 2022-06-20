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Рост цен в мире бьёт рекорды из-за войне в Украине

Калининград, апрель 2022

Российское вторжение в Украину спровоцировало глобальный рост цен на энергоносители и продовольствие, что привело к кратному увеличению инфляции во многих странах мира. В Германии, Великобритании и США инфляция достигла максимума за 40 лет. О ситуации на мировом рынке рассказывает проект Re:Russia, обстановку в отдельных странах описывает издание The Guardian.

По данным Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), на которые ссылается Re:Russia, с января 2022 года уголь в мире подорожал на 69%, пшеница — на 60%, газ — на 55% в США и на 27% в Европе. Глобальные цены на продовольствие сейчас на 55% выше, чем в среднем в 2014–2016 годах.

Война в Украине и санкции, наложенные на Россию из-за вторжения на территорию соседней страны, привели к тому, что на рынках зерновых культур и растительного масла уже ощущается дефицит. В совокупности на Россию и Украину приходилось 30% мирового экспорта пшеницы, 15% — кукурузы, 20% — минеральных удобрений, а также 20% — природного газа и 11% — нефти.

Сильнее всего от скачка инфляции страдают более бедные развивающиеся страны, в потреблении которых продовольствие и энергия составляют значительную долю. Существенный рост цен на продукты питания и топливо буквально "толкает миллионы людей в нищету".

По информации корреспондентов The Guardian, в Индии овощи за последний месяц подорожали на 56%, рис и пшеницу бедным раздают бесплатно. На Филиппинах цена на топливо с начала года выросла на 40%, более 12% семей хотя бы раз за последние три месяца вынужденно голодали. На Тайване яйца, которых не хватало в первые месяцы 2022 года, подорожали на 28% по сравнению с прошлым годом.

Однако и в развитых странах взлетевшая инфляция подавляет экономическую активность, ведёт к снижению доходов и болезненно переживается населением.

В мае 2022 года годовая инфляция в США достигла 8,6%, что стало самым резким ростом с 1981 года. В Германии инфляция в мае составила 7,9%, при этом топливо стало в среднем на 38% дороже, а продукты питания — на 11%. В Ирландии, одной из самых богатых стран Европы, цены выросли на 7,8% за год, газ подорожал на 54%. В Бельгии инфляция достигла 9%, в Италии — 6,8%, цены на энергоносители выросли почти на 43%.

По итогам 2022 года, средняя инфляция в странах ОЭСР составит 8,5%. По прогнозам Всемирного банка, пик глобальной инфляции придётся на середину 2022 года, затем ожидается её снижение примерно на 3%.

  • В январе 2022 года годовые темпы роста цен в России составляли 8,7%. После вторжения российских войск в Украину инфляция разогналась до двузначных значений, по итогам мая она составила 17,1%. При этом продукты питания за год подорожали на 21,5%. Сильнее всего, согласно данным Росстата, выросли цены на сахар-песок — на 61,4%. Крупы и бобовые подорожали на 36%, макаронные изделия — на 29%, овощи и фрукты — на 26,4%.
  • Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) включает 38 стран, в которых проживает около 18% населения мира.
  • Помимо войны в Украине на глобальную инфляцию влияют последствия пандемии COVID-19 и погодные аномалии, вызванные изменением климата.

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