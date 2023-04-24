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Опубликованы видео атаки беспилотников на Севастополь

Крымские телеграм-каналы опубликовали видео атаки беспилотников на аннексированный Севастополь.

На опубликованных записях, предположительно, зафиксированы два разных взрыва. Один беспилотник , как утверждается, был сбит системами противоподводно-диверсионной обороны (ППДО), второй – взорвался сам.

Также в сети появились фото последствий взрывов – в некоторых прибрежных домах выбиты окна и разбито освещение у рекламы. От взрывной волны открылись балконные двери и окна в новостройке.

В ночь на 24 апреля корреспонденты Крым.Реалии сообщили о взрывах в Севастополе. Они были слышны из района расположения воинских частей недалеко от Нахимовского училища и Стрелецкой бухты. Также были звуки выстрелов зенитной пушки и стрелкового оружия.

Иформацию об атаке надводных беспилотников в ночь на понедельни подтвердил российский губернатор Севастополя Михаил Развожаев . "Все произошло на внешнем рейде, никакие объекты не повреждены", - утверждает он.

  • Начиная с августа 2022 года в аннексированных Крыму и Севастополе почти ежедневно слышны звуки взрывов. Российские власти объясняют это стрельбой по украинским беспилотникам и "работой ПВО". 31 июля и 20 августа БПЛА атаковали штаб российского Черноморского флота, 29 августа была атакована бухта с российскими военными корабля.
  • Украина заявляет, что имеет полное право атаковать российские цели в аннексированном Крыму, при этом в Киеве прямо не подтверждали, что беспилотники запускали именно украинские военным.

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