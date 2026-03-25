Орбан заявил, что Венгрия постепенно прекратит поставки газа Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт постепенно прекратит экспорт газа Украине из-за остановки поставок нефти по нефтепроводу "Дружба". Его слова приводит венгерское издание Index.

По словам Орбана, это предложение будет внесено на рассмотрение правительства 25 марта. "Чтобы прорвать нефтяную блокаду и обеспечить энергоснабжение Венгрии, сейчас необходимы новые меры. Именно поэтому мы постепенно прекратим поставки газа из Венгрии Украине, а оставшийся объём газа будет храниться внутри страны. Пока Украина не будет поставлять нефть, она не получит газ из Венгрии", – сказал венгерский премьер.

Орбан заявил, что Украина "атакует южный газопровод, снабжающий Венгрию", поэтому властям страны нужно пополнить свои запасы. "Мы сейчас заполняем венгерские газовые резервуары вместо украинских. Мы защищаем энергетическую безопасность Венгрии, мы поддерживаем защищенные цены на бензин и сниженные цены на газ", – подчеркнул он.

Венгерский премьер-министр имеет в виду газопровод "Турецкий поток", через который российский газ поставляется в страну. Будапешт закупает у России 80% нефти и газа.

Минобороны РФ и "Газпром" утверждали, что украинская армия с 11 по 19 марта пыталась атаковать компрессорные станции "Русская", "Казачья" и "Береговая" в Краснодарском крае, которые обеспечивают экспорт газа по газопроводам "Турецкий поток" и "Голубой поток".

Украина обвинения России и Венгрии в попытке атаковать инфраструктуру "Турецкого потока" не комментировала и не брала на себя ответственность.

Сообщения российского оборонного ведомства и "Газпрома" появились через две недели после того, как президент России Владимир Путин заявил, что у него есть оперативная информация о возможном подрыве газовых систем "Турецкого" и "Голубого" потоков, которую, как утверждал он, собирается организовать Украина, чтобы сорвать мирные переговоры.