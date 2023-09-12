Оркестр дирижёра Кирилла Петренко признали лучшим в мире

Самый крупный портал мероприятий и критики классической музыки Bachtrack признал Берлинский филармонический оркестр под руководством Кирилла Петренко лучшим классическим оркестром в мире.

Петренко возглавил также рейтинг лучших дирижёров. В опросе виднейших критиков классической музыки Critics‘ Choice 2023 приняли участие пятнадцать авторов ведущих мировых СМИ из одиннадцати стран. Они должны были назвать десять лучших оркестров и дирижеров мира.

Впервые опрос проходил в 2015 году. Берлинский филармонический оркестр уже во второй раз занял первой место в рейтинге. Благодаря Кириллу Петренко на этот раз Берлинский филармонический оркестр с большим отрывом опередил своих коллег. Второе место занял Венский филармонический оркестр. На третьем месте также музыканты из Германии - Симфонический оркестр Баварской радио-телевещательной компании под руководством Саймона Рэттла. В 2015 году именно он возглавлял Берлинский симфонический оркестр.

Директор фонда Берлинского филармонического оркестра Ева-Мария Томази и председатель его правления Штефан Дор заявили в канун опубликования рейтинга, что посвящают своё первое место Киевскому симфоническому оркестру и Молодёжному симфоническому оркестру Украины, над которыми берлинцы взяли шефство. "Их совершенно различные подходы составляют фундамент классической музыки современности и будущего, без которого невозможно обойтись", – заявили руководители Берлинского филармонического оркестра.

Родившийся в Омске дирижёр Кирилл Петренко в 18 лет поступил в консерваторию в австрийском городе Фельдкирхе и затем закончил Музыкальный университет в Вене. С 2019 года он занимает место главного дирижёра и художественного руководителя Берлинского филармонического оркестра. 25 февраля 2022 года Петренко решительно осудил войну России против Украины. "Вероломное, нарушающее международное право нападение Путина на Украину – это нож в спину всего миролюбивого человечества. Это также нападение на искусство, которое, как известно, соединяет людей, несмотря на все границы", – отметил дирижёр.

Кирилл Петренко также подчеркнул свою глубокую солидарность с украинскими коллегами. Дирижёр выразил надежду, что "все люди искусства единым строем встанут за свободу, суверенность и против агрессии". В феврале и марте 2022 года Берлинский филармонический оркестр посвятил свои концерты Украине.