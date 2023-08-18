"Довольных больше, чем недовольных". Отмена концерта Нетребко в Праге

В Праге был отменен концерт российской и австрийской оперной певицы Анны Нетребко, который должен был состояться 16 октября в "Муниципальном доме". Анонс концерта вызвал возмущение поддерживающих Украину активистов, за отмену выступления также выступила мэрия Праги, которая обсуждала этот вопрос с украинским посольством в Чехии.

Оперную певицу обвиняют в том, что до начала российского вторжения в Украину она выступала в поддержку Владимира Путина и фотографировалась с флагом "Новороссии" вместе с одним из сепаратистских лидеров Олегом Царёвым (впоследствии она заявила, что не знала о значении символа). Тогда же она пожертвовала один миллион рублей Донецкому оперному театру. Певица включена в санкционный список Украины.

В конце марта прошлого года Нетребко выступила с осуждением войны России против Украины и выразила сожаление от том, что ее "прошлые действия или заявления могли быть неверно истолкованы".

По данным издания Seznam Zprávy, на днях чешские политики обсуждали запланированное выступление Нетребко и пришли к выводу, что его проведение нанесет ущерб интересам столицы. Заместитель мэра Праги Иржи Поспишил заявил, что, по мнению политиков, оперной певице не стоит выступать в городе, пока идет война России против Украины. Мэрия не могла самостоятельно отменить концерт, но выступила с рекомендацией его не проводить.

Директор "Муниципального дома" Властимил Ежек заявил, что все организаторы были против отмены, но в силу обстоятельств, "постепенно превративших чисто художественный проект в политическую и социальную полемику", было решено все же не проводить мероприятие. По его словам, это решение было принято после напряженных трехдневных переговоров. В итоге "Муниципальный дом" смог достичь соответствующего соглашения с организатором мероприятия, агентством Nachtigall Artists.

"Это должен был быть сольный концерт одной из лучших оперных певиц мира. И в тот момент, когда в дело вмешалась политика и, извините за выражение, "улица", которой нет дела до искусства, я понял, что этот концерт просто не может состояться", – заявил Властимил Ежек после отмены концерта.

Организаторы заявили, что они достигли договоренностей с Анной Нетребко, которая, по их словам, "понимает, что ситуация вышла из-под контроля и возникло политическое давление". Утверждается, что Нетребко не будет требовать компенсации за отмену выступления. Тем, кто купил билеты, обещают возместить их стоимость – всего, как утверждается, было продано более 80% мест.

По словам Властимила Ежека, так как "Муниципальный дом" и агентство Nachtigall Artists достигли соглашения, расходы из-за отмены выступления в основном понесет агентство. Он предполагает, что эти расходы составят менее одного миллиона чешских крон (более 45 тысяч долларов).

Сама оперная певица заявила, что уважает решение Nachtigall Artists, и утверждает, что оно было принято под политическим нажимом. "Анна Нетребко разочарована тем, что несогласное меньшинство лишило 1300 обладателей билетов возможности осуществить свой демократический выбор", – говорится также в заявлении певицы, которое получила Русская служба Би-би-си.

Нетребко предложила своим поклонникам приехать в Вену и послушать ее выступление там, где "такого рода цензуры не существует".

Радио Свобода поговорило с обозревателем Чешского радио Либором Дворжаком о том, почему власти Праги выступили против концерта Нетребко и как на это отреагирует чешское общество.

– Что вы думаете про решение отменить в Праге выступление Нетребко?

– С одной стороны, это вполне понятно, потому что происходит что-то похожее на то, с чем сталкиваются российские и белорусские спортсмены. С другой стороны, конечно, очень жаль, что такая видная певица, одна из ведущих в мировом масштабе, не сможет выступить в нашей столице. Но это, в конце концов, решение органов пражского магистрата. Интересно, например, то, что наш бывший директор Чешского радио, нынешний директор "Муниципального дома" Властимил Ежек сам не очень доволен, что концерта не будет.

Все равно приходится российским гражданам к такому привыкать, потому что это проявление тех же санкций. Тем более если речь идет о таких людях как госпожа Нетребко, которая была очень даже в дружественных отношениях с Путиным. Хотя она сегодня австрийская гражданка и осудила войну на Украине. Так что, это, конечно, довольно конфликтная проблема. Но должен сказать, что решение пражских органов понимаю.

– Директор "Муниципального дома" заявил, что анонс выступления был на сайте организации с марта, то есть об этом было известно давно. Как вы думаете, почему дискуссия об этом началась лишь недавно?

– Это очень трудно сказать. Может быть, и случайно, что заметили только сейчас, когда до концерта оставалось всего два месяца. Так что, это меня, откровенно говоря, не очень удивляет.

– Организаторы концерта заявили, что они были против отмены. С какими последствиями могли они столкнуться, если бы выступление Нетребко все же состоялось?

– Было бы, конечно, очень шумно. Хотя, с другой стороны, любители русской классики и обожатели госпожи Нетребко все равно будут недовольны. Но, в принципе, я бы сказал, что сейчас довольных будет больше, чем недовольных.

– А могли ли власти Праги столкнуться с какими-то последствиями?

– Они могли получить ноту протеста от украинского посольства в Праге, это уже известно. С другой стороны, известно и то, что госпожа Нетребко не желает выступать в какие-то судебные трения с организаторами концерта. Так что, я думаю, что все уляжется, и когда война закончится, Анна Нетребко в Прагу попадет.

– Певица после отмены выступления заявила о цензуре. Как вы думаете, это справедливое заявление?

– Я думаю, что тут не в цензуре дело. Это чисто политическое решение пражского муниципалитета.

– Власти Праги консультировались с посольством Украины в Чехии по поводу выступления Нетребко и в итоге рекомендовали концерт не проводить. Насколько это необычная ситуация: обсуждение концерта на таком уровне?

– Это произошло, потому что Анна Нетребко – это личность большой, мировой известности. Тут тоже ничего удивительного нет.

– Какая аудитория в Чехии у Нетребко? Популярна ли она в стране?

– Она, конечно, популярна. Как я уже сказал, это певица мирового класса. Так что у нее есть свои почитатели и очень, я бы даже сказал, рьяные. Они будут, конечно, недовольны. Именно они будут говорить, что так же, как и спорт, не надо культуру путать с политикой. Но мы просто сталкиваемся с тем, что бывает и в других странах. Хотя очень многие люди около Нетребко говорят, что это же миф, ни в какой другой европейской стране такого не произошло. Да, это правда, что-то похожее произошло только в опере в Нью-Йорке. Но думаю, что такие случаи будут появляться все чаще. Прежде всего в зависимости от того, насколько жестче будет война в Украине.

"Отмена" Нетребко и не только

Вскоре после начала российского вторжения в Украину театр Метрополитен-опера прекратил сотрудничество с Анной Нетребко. В заявлении театра говорилось, что оно не будет восстановлено, пока Россия не прекратит войну и не возместит Украине причинённый ущерб. Дирекция Метрополитен-опера также потребовала от Нетребко публично отказаться от поддержки президента России Владимира Путина.

Примерно через месяц после этого певица опубликовала в фейсбуке пост, в котором осудила войну против Украины. "На самом деле, я встречалась с президентом Путиным всего несколько раз за всю свою жизнь, в частности, по случаю вручения наград в знак признания моего искусства и на церемонии открытия Олимпиады. В остальном я никогда не получала никакой финансовой поддержки от правительства России, живу в Австрии и являюсь ее налоговым резидентом. Я люблю свою родину, Россию, и ищу мира и единства только через свое искусство", – написала Нетребко.

В начале августа этого года певица подала иск в окружной суд Манхэттена к Метрополитен-опера и генеральному менеджеру Питеру Гелбу. Она заявила, что подверглась клевете и другим нарушениям, включая прекращение действия контракта. По ее словам, решение руководства театра вызвало у неё сильные душевные и эмоциональные страдания, чувство унижения и депрессию.

Нетребко добивается компенсации за причиненный ей ущерб – пропущенное выступление и оплату репетиций – в размере не менее 360 тысяч долларов.

Выступления Анны Нетребко за границей нередко сопровождаются уличными протестами активистов, поддерживающих Украину. Ранее как минимум дважды это привело к отмене ее концертов.

В марте выступление певицы должно было состояться в Национальном концертном зале Тайваня. Новость о концерте вызвала возмущение общественности, выступающей против войны в Украине, после того как активисты обратили внимание на то, что Анна Нетребко поддерживала Владимира Путина. В результате Министерство культуры связалось с принимающей организацией и попросило с пониманием отнестись к мнению тайваньского и международного сообщества. "В отношении Тайваня к войне нет места двусмысленности", – заявил Минкульт.

В июле прошлого года был отменен концерт Нетребко в Штутгарте: певица должна была выступить в парадном дворе Штутгартского замка, однако земельная компания недвижимости и строительства Баден-Вюртемберга отказала в предоставлении площадки. Эта компания принадлежит министерству финансов региона, и глава ведомства Даньял Баяз объяснил отказ тем, что проведение мероприятия создало бы для Штутгарта "угрозу общественной безопасности и порядка вплоть до преступлений и беспорядков". Ранее Баяз обвинил Нетребко в том, что она недостаточно явно дистанцировалась от Владимира Путина.

Анна Нетребко – не единственная российская артистка, чьи концерты за границей были отменены после начала российского вторжения в Украину. Выступления оперного певца Ильдара Абдразакова были отменены в Метрополитен-опера и Ла Скала, а затем в Бостоне и в Карнеги-холле в Нью-Йорке. В феврале этого года австрийское издание Opern News написало о близости Абдаразакова к российским властям. Также был отменен концерт российского пианиста Дениса Мацуева, который должен был пройти в феврале в концертном зале Konzerthaus в Вене. Площадка не назвала причину этого решения, но в 2022 году европейские и американские залы отменяли концерты Мацуева и некоторых других российских исполнителей, публично поддержавших военную агрессию в Украине.