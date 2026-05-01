Ормузское "горлышко". Что позволяет Ирану блокировать пролив

Информационный дайджест "Время Свободы с Андреем Шароградским". Пятница, 1 мая
Информационный дайджест "Время Свободы с Андреем Шароградским". Пятница, 1 мая
by Радио Свобода

Информационный дайджест "Время Свободы с Андреем Шароградским". Пятница, 1 мая

01:10 Будет ли объявлено перемирие между Россией и Украиной на время празднования Дня Победы в России

02:55 В Магаданской области на угольном разрезе 8 человек оказались под завалом из-за обрушения породы

04:10 Возможно ли продолжение военной операции США против Ирана без одобрения Конгресса

08:44 Какие факторы позволяют Ирану продолжать блокировать Ормузский пролив

15:14 Как блокада Персидского залива сказывается на экипажах застрявших там торговых судов

20:13 Президент ФИФА Джанни Инфантино объявил, что сборная Ирана примет участие в чемпионате мира по футболу в Северной Америке

22:28 Книга недели: Монография Дмитрия Северюхина «Иван Билибин»

    Андрей Шароградский

    Международный обозреватель Радио Свобода. Автор и ведущий информационно-аналитического дайджеста, подкаста «Время Свободы» 

Материалы по теме

