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Оружие для Украины обнаружили у мафии в Северной Европе

Иллюстративное фото

Оружие, которое европейские страны поставляют Украине, может попадать в руки преступных группировок в Европе. Об этом заявил представитель Национального агентства безопасности Финляндии Кристер Альгрен. В интервью финской медиакомпании Yle Альгрен рассказал, что спецслужбы северных стран уже конфисковали у преступных группировок винтовки, ранее отправленные Европой в Украину. По его словам, такие случаи были в Финляндии, Дании, Швеции и Нидерландах.

Альгрен также сообщил, что в Финляндию, например, оружие может поступать, например, через клубы байкеров, такие, как Bandidos MC, имеющие свои ячейки и в Украине. Контрабандисты также могут выдавать себя за беженцев. Наиболее безопасный для контрабанды путь - морской, уточнил Альгрен, поскольку досмотр работников портов не такой жёсткий, как в авиации.

Он подчеркнул, что спецслужбы европейских государств отслеживают пути незаконного трафика оружия из Украины как в своих странах, так и на общеевропейском уровне.

В середине лета объединённая полиция Евросоюза - Европол - опубликовала заявление, в котором выразила обеспокоенность, что оружие, боеприпасы и взрывчатка с войны в Украине могут попадать в преступные руки. Европол поблагодарил украинские спецслужбы, совместно с которыми он работает над пресечением контрабанды, но подчеркнул, что угроза "расползания" оружия из Украины может даже вырасти после окончания войны.

  • В июле Еврокомиссия объявила о создании совместного с Молдовой центра поддержки внутренней безопасности. Тогда еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон напомнила, что после войны в Югославии в Европе сохраняется проблема незаконного оборота оружия, ввезённого организованными преступными группами контрабандой из зон военных действий. Чтобы такого не повторилось с войной в Украине, Еврокомиссия решила создать специальный центр, который должен заниматься координацией помощи ЕС в области охраны правопорядка и пограничного контроля и развитием уже существующих механизмов контроля на границе, в том числе по линии Европола и агентства Европейского Союза по безопасности внешних границ.

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