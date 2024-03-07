Осенью на Кипре ради гурманов убили более 400 тысяч певчих птиц

Осенью 2023 года на Кипре убили около 435 тысяч певчих птиц ради традиционного киприотского блюда, которое на острове под запретом. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на доклад зоозащитных организаций.

Птиц ловят сетями или ветками с намазанным клеем. Иногда пойманных птиц убивают сразу, протыкая им горло зубочисткой, а иногда сначала откармливают в темноте. После этого птиц продают ресторанам, где из них готовят амбелопулию – деликатес из жареных или варёных певчих птиц.

Амбелопулия и отлов певчих птиц ради еды запрещены на Кипре с 1974 года, однако запрет соблюдается слабо, поэтому рестораны продолжают подавать деликатес без последствий. В русскоязычных путеводителях по Кипру пишут, что в меню блюдо обычно не найти, но можно "намекнуть" хозяину ресторана, что вы готовы заплатить сотню евро за блюдо из дюжины жареных воробьёв.

Штраф для браконьеров сейчас составляет 200 евро при том, что их доходы исчисляются миллионами. Птицами торгуют на чёрном рынке. Полиция пытается это пресекать – и до прошлого года наблюдалось планомерное снижение убийств певчих птиц, включая охраняемых.

Согласно докладу зоозащитников, в 2023 году число убитых птиц выросло сразу на 90 тысяч. Причём значительную долю прироста обеспечила территория британских военных баз, расположенных на Кипре (SBA). В докладе отмечается, что ресурсы SBA по борьбе с браконьерством были значительно сокращены в начале осени 2023 года.

"Этот сезон стал наглядным примером того, что может произойти, если ресурсы полиции отвлекаются от борьбы с незаконным отловом и его пресечения", пишут зоозащитники.