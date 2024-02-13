Власти Чукотки разрешили убивать "социально опасных" собак

Власти Чукотки приняли закон, позволяющий усыплять "социально опасных" собак после отлова и передачи в приют. Об этом сообщает Сибирь.Реалии со ссылкой на сайт региональной думы.

Утверждается, что безнадзорные собаки потенциально опасны, поскольку вес некоторых из них достигает 30 килограмм. Власти региона считают, что голодные животные могут "принять за пищу детей или людей, находящихся в беспомощном состоянии". Нападения на людей случались как в других регионах России, так и на Чукотке, говорится в сообщении.

Кроме "социально опасных" собак, власти получат право применять "гуманную эвтаназию" к безнадзорным животным, которые могут быть переносчиками бешенства.