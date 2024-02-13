Власти Чукотки разрешили убивать "социально опасных" собак

Власти Чукотки приняли закон, позволяющий усыплять "социально опасных" собак после отлова и передачи в приют. Об этом сообщает Сибирь.Реалии со ссылкой на сайт региональной думы.
Утверждается, что безнадзорные собаки потенциально опасны, поскольку вес некоторых из них достигает 30 килограмм. Власти региона считают, что голодные животные могут "принять за пищу детей или людей, находящихся в беспомощном состоянии". Нападения на людей случались как в других регионах России, так и на Чукотке, говорится в сообщении.
Кроме "социально опасных" собак, власти получат право применять "гуманную эвтаназию" к безнадзорным животным, которые могут быть переносчиками бешенства.
- В июле 2023 года регионы получили от федерального центра право самостоятельно решать, что делать с бездомными животными: продолжать реализовывать федеральную программу ОСВВ (Отлов – Стерилизация – Вакцинация – Возврат) или утвердить свои методы. Это произошло на фоне регулярных призывов региональных властей, в частности Сибири и Дальнего Востока, разрешить отстрел или усыпление бездомных собак. На сегодняшний день законы, позволяющие убивать животных, уже приняты в Бурятии, республике Алтай, Магаданской области и Забайкальском крае.
- Против законопроекта, разрешающего убийство бездомных животных, активно выступали зоозащитники, общественные и культурные деятели. В десятках городов России проходили акции протеста, в Москве протестующие несколько раз собирались возле здания администрации президента. Петицию против закона подписали более 136 тысяч человек.
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