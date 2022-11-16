Звёздное небо надо мной. Виталий Портников – о Путине и войне

Пишу этот текст в тёмном городе: после новых ракетных ударов России Львов погрузился во тьму, как и многие другие города Украины. Нет света, тепла, воды. Не освещаются улицы, только фары машин и фонарики прохожих создают иллюзию света. Но, как это обычно бывает в самые темные минуты, над Львовом распахнулось звёздное небо, обычно незаметное при уличном освещении.

Это то, что Владимир Путин не может отключить. И это – ещё одно напоминание о том, что любые амбиции, даже подкрепляемые ракетными ударами, не могут победить исторических законов. Путин может не верить в существование украинского государства – а оно есть. Путин может не верить в существование украинского народа, а он есть. Путин может не верить в возможности украинской армии, а она выгоняет его солдат с оккупированных территорий. Путин может хотеть погрузить Украину во тьму, а звёзды все равно освещают путь каждому, кто после дня воздушной тревоги спешит чинить электростанции и возвращать свет.

Сам планомерный обстрел украинской инфраструктуры – это уже доказательство бессилия и поражения Путина. Российский президент не может одержать победу на поле боя. Его войска покидают территорию "присоединённых" к Российской Федерации регионов. Надежда на то, что под российскими ударами Украина рассыплется сама собой если не через несколько дней, то через несколько месяцев, не оправдывается.

Демонстративное презрение Путина и равнодушие к любым правилам лишь усиливает волю Украины к сопротивлению

И что делает Путин? Он мстит мирному населению. Он хочет превратить Украину в зимнюю пустыню, заставить её жителей спасаться бегством из разбомбленных городов – детей, женщин, стариков, всех тех, кого он намеревался "освободить от нацизма".

С точки зрения Путина это показательное наказание, примерно как удар кувалдой по голове: каждый должен знать, что нежелание соглашаться с российской картиной мира приводит к уничтожению нормальных жизненных условий. В Москве могут рассчитывать, "что наказание" украинцев устрашит всех остальных. Что когда дело дойдёт до какой-нибудь другой бывшей советской республики, которую захотят присоединить, её население окажется перед простым выбором между капитуляцией и бомбёжками. Ну и что же, хотите как в Украине?

По-моему, это приводит только к гневу и презрению. Даже союзники сторонятся Путина. На недавнем саммите Шанхайской организации сотрудничества лидеры стран Центральной Азии пытались буквально спрятаться от московского гостя за широкой спиной председателя КНР. Ещё недавно усиление китайского влияния могло вызвать у центральноазиатских лидеров, да и обществ в их странах, неподдельный страх. Но сейчас бояться уже некогда: Си Цзиньпин никого не бомбит. По крайней мере, пока что. И так повсюду. Массированный ракетный удар по Украине в первый день саммита "Большой двадцатки" ещё раз напомнил, к каким "переговорам" на самом деле стремятся в Кремле.

Путин по-прежнему не хочет ничего, кроме безоговорочной капитуляции Украины и Запада – и если кто-то в цивилизованном мире начинал размышлять о том, что война слишком затягивается и стоит поискать решение и компромиссы, может быть, даже не очень приятные с точки зрения украинских интересов и международного права, то о чём такой политик может размышлять сейчас? Сейчас, когда целая страна погружена во тьму только ради того, чтобы показать этому политику и его коллегам, что может Путин?

Я не сомневаюсь, что Владимир Путин может многое именно потому, что готов переходить через любые "красные линии", готов нарушать любые правила – и в войне, и в политике. Но такое демонстративное презрение и равнодушие к любым правилам лишь усиливает волю к сопротивлению каждого, кто этим осенним вечером оказался под звёздным небом.

Виталий Портников – киевский журналист и политический публицист, автор и ведущий программы Радио Свобода "Дороги к Свободе"



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