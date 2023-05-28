Ошибка либералов. Юрий Самодуров – о социальном неравенстве

Думать о том, что будет в России после войны с Украиной, у меня получается плохо, но не думать об этом невозможно. Внимание либерально-демократических политиков, правозащитников и антивоенно настроенных граждан сосредоточено на информации о действиях и преступлениях российских войск, обстрелах украинских городов и гибели мирных жителей, а также на информации о карательных акциях российских властей по отношению к критикующим войну и на попытках помощи этим людям.



Я допускаю, что жизнь в России после окончания войны с Украиной (надеюсь, она будет Путиным проиграна) может измениться в лучшую сторону в сфере политического устройства страны. Этого хотят и о необходимости этого пишут и говорят все либерально-демократические политики в России, российские политэмигранты, а также правозащитники. Но вот надежды на принципиальные глубокие изменения в России после войны в экономической сфере, на серьёзное изменения экономического положения российских граждан у меня нет. Об этом вопросе не думают и не говорят, с довоенных времен его не обсуждают в либерально-демократической среде. Вот почему я противник российских либералов.

Огромное большинство граждан считает морально приемлемыми многие проявления социального неравенства

Два года назад я в своей фейсбук-ленте обратил внимание на такое обстоятельство: "Что такое "гайдаровская экономика" и путинский режим? 35% валового внутреннего продукта России находится в собственности и распоряжении 120 человек, российских миллиардеров. "На долю самых состоятельных людей России (около 120 человек) приходится около 35% от ВВП. Это наивысшая концентрация богатства в мире, сообщает Financial Times. Путинский режим это вопиюще несправедливое социальное неравенство принимает и поддерживает. При этом бывшего первого министра экономики в гайдаровском правительстве, а ныне лидера оппозиционной партии "Гражданская инициатива" Андрея Нечаева (если я правильно понимаю его слова) рост числа миллиардеров в России в общем не огорчает, но огорчает бедность подавляющей части российского населения. По-видимому, для Андрея Нечаева эти вещи между собой не связаны. Я противник российских либералов и не считаю их демократами. Не считаю как раз потому, что, хотя 120 российских миллиардеров распоряжаются 35% ВВП нашей страны, это безумное и несправедливое социальное неравенство, по мнению Андрея Нечаева и других российских либералов "гайдаровского толка", не является причиной бедности подавляющей части общества. А вопрос о том, что это неравенство, если учитывать его источники и происхождение, ещё и несправедливо с точки зрения подавляющего большинства населения страны, либеральные политики пытаются обходить стороной. Впрочем, и правозащитники тоже предпочитают о нем не говорить".



Как большинство моих знакомых и как 90% всех российских граждан, я не понимаю, как функционирует российская экономика. Но уверен, что если провести опрос российских граждан и спросить: "Считаете ли вы справедливым, что 35% валового внутреннего продукта России находится сегодня в собственности и распоряжении 120 человек?", то практически все опрошенные ответят: "Такое положение неприемлемо, его слудет изменить". В то же время я знаю из обсуждений этого вопроса, что огромное большинство граждан считает морально приемлемыми, социально необходимыми и экономически нормальными многие существующие в России проявления социального неравенства.

Демократам в России, демократам в политэмиграции, правозащитникам, на мой взгляд, важно и нужно ставить вопрос и добиваться – после окончания войны с Украиной – не только существенных изменений в политическом устройстве и характере политической власти в нашей стране, но и решения вопросов о приемлемых и неприемлемых проявлениях социального неравенства. Россию и миллионы её граждан ожидает политический, социальный и экономический крах, если эти два вопроса не будут публично обсуждаться и после окончания войны с Украиной удовлетворительным образом не решатся.

Юрий Самодуров – российский правозащитник, бывший исполнительный директор Фонда Андрея Сахарова и директор Музея и общественного центра имени Андрея Сахарова

Высказанные в рубрике "Блоги" мнения могут не отражать точку зрения редакции