Перестали стесняться. Вера Васильева – о возвращении репрессий

Некоторое время назад промелькнуло сообщение о том, что заместитель председателя комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Государственной думы Олег Леонов ратует за возвращение сталинских репрессий и понятия "врагов народа". Недавно по иску Министерства юстиции Мосгорсуд ликвидировал Информационно-аналитический центр "Сова", изучающий проблемы национализма и ксенофобии, а также неправомерное применение в России антиэкстремистского законодательства.

Мне кажется, это прямое следствие исторического беспамятства значительной части наших сограждан, когда одни не смогли отстоять "Мемориал", охранявший память о прошлом, о "Большом терроре", а другие так и не поняли, зачем нужно помнить о том, что вроде бы уже кануло в Лету. Эта, казалось бы, несущественная инициатива депутата в очередной раз показывает: невыученные уроки прошлого (о которых писал, например, глава карельского "Мемориала" историй Юрий Дмитриев) обязательно станут кровавым настоящим. И коснутся не только каких-то активистов, а всех поголовно, кто живет на территории России, а значит, должен соблюдать её законы.

Больше нет нужды стесняться, изобретая для камуфляжа что-то благообразное

Юрий Дмитриев писал мне об этом из колонии ИК-18, где отбывает несправедливое наказание: "Увы, время неумолимо. Все меньше и меньше остается людей, видевших и знавших о "Большом терроре", раскулачивании, расказачивании… Немного осталось и тех, кто мог бы рассказать о национально-освободительной борьбе, да и вообще о "жизни" людей послевоенного ГУЛАГа. Но свято место пусто не бывает. Вновь заполняются тюрьмы и лагеря уже нынешними политзаключенными. Значит, скоро будем читать новый самиздат, тамиздат, и так далее до тех пор, пока не установится демократическая власть. А для того, чтобы это счастье случилось, нам с вами нужно еще ой как поработать. Но я верю – мы победим".

Вряд ли кто-то весной 1991 года, когда в органах тогда ещё советской юстиции было зарегистрировано общество "Мемориал", мог предположить, что произойдет в 2022-м. Жутковатым символом всего этого для меня стал раскуроченный участок стены здания на Большом Каретном ряду в Москве, отобранного у Международного "Мемориала", где раньше была вывеска, говорящая, какая организация здесь находится.

То, что мы будем вынуждены повторять невыученные уроки истории, – истина общеизвестная, хотя не всякий готов ее принимать, пока не столкнется с этим лично. Не менее примечательной мне представляется другая закономерность, на которую мало кто обратил внимание: в 2003 году, когда раскручивалось дело ЮКОСа, послужившее началом разрушения российской судебной системы (и не только), процесс разграбления самой лучшей и успешной нефтяной компании пытались стыдливо прикрыть чем-то приличным. Говорили о неуплате налогов, краже всей добытой нефти и тому подобное, хотя белые нитки явственно торчали. Когда в 2017 году завели дело "Седьмой студии" против режиссера Кирилла Серебренникова, тоже ссылались на некие экономические, финансовые причины, хотя это выглядело довольно малоубедительно. Но всё-таки прикрывались благовидными доводами как фиговым листом.

2022 год, видимо, изменил ситуацию: больше нет нужды стесняться, изобретая для камуфляжа что-то благообразное. Режиссёра Евгению Беркович и драматуга Светлану Петрийчук, авторов пьесы "Финист Ясный Сокол", завоевавшей в 2022 году две "Золотых маски", арестовали за их произведение, против них возбуждено уголовное дело. Можно открыто говорить о необходимости возобновления массовых репрессий, которые до сих пор были если уже не точечными, то всё ещё локальными, о возвращении в обиход культа личности Сталина и понятия "враги народа". Причем это не что-то эмоциональное и тем более ругательное, а совершенно обычное, ходовое, общеупотребительное. Это норма, утвержденная государством.

Утверждение новых страшных норм, по которым мы обязаны жить, – вот что происходит. Такое уже было когда-то в нашей истории, когда, например, понятие "красного террора" не было чем-то из ряда вон выходящим. Это не только происходило, но об этом, не стесняясь, говорили. Маски сброшены, под ними звериные клыки.

Вера Васильева – московский журналист, ведущая проекта Радио Свобода "Свобода и Мемориал"



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