Оскорбительную печать в военном билете признали незаконной

Военный суд признал незаконной печать "Склонен к предательству, лжи и обману" в военном билете десантника Захара Кукареко. Об этом сообщил правозащитник Павел Чиков.
Летом Кукареко отказался ехать на войну в Украину. За отказ его уволили со службы и поставили в военный билет красный оскорбительный штамп. Кукареко обратился в суд.
Суд признал действия командиров войсковой части нарушающими закон и обязал военкомат выдать Кукареко новый военный билет.
В конце октября аналогичное решение вынес другой военный суд по иску бывшего военнослужащего Руслана Махно. Его также уволили из армии за отказ участвовать в войне в Украине.
- Россия вторглась в Украину 24 февраля 2022 года. По данным ООН, к началу декабря в результате боевых действий погибли 6702 мирных жителя, в том числе 424 ребёнка. Эти данные могут быть неполными.
- Украинские власти расследуют многочисленные уголовные дела в отношении российских военных, обвиняя их в преступлениях против гражданского населения. Россия свою причастность к убийствам мирных жителей отрицает.
- Журналисты "Би-би-си" и "Медиазоны" по открытым данным подтвердили гибель на войне в Украине более 9502 российских военнослужащих, в том числе 363 мобилизованных.
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