Оскорбительную печать в военном билете признали незаконной

Военный суд признал незаконной печать "Склонен к предательству, лжи и обману" в военном билете десантника Захара Кукареко. Об этом сообщил правозащитник Павел Чиков.

Летом Кукареко отказался ехать на войну в Украину. За отказ его уволили со службы и поставили в военный билет красный оскорбительный штамп. Кукареко обратился в суд.

Суд признал действия командиров войсковой части нарушающими закон и обязал военкомат выдать Кукареко новый военный билет.

В конце октября аналогичное решение вынес другой военный суд по иску бывшего военнослужащего Руслана Махно. Его также уволили из армии за отказ участвовать в войне в Украине.