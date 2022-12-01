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В Офисе президента Украины оценили потери в войне в 10–13 тысяч погибших

Потери украинских войск с начала полномасштабного вторжения России в Украину составили от десяти до 13 тысяч человек погибшими. Об этом заявил в четверг в эфире национального телевидения советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Это первая оценка в телемарафоне от украинского официального лица, в которой признаётся, что число погибших достигло пятизначных значений. 30 ноября советник Офиса президента Алексей Арестович заявлял в эфире ютьюб-канала блогера Марка Фейгина, что погибших от 10 до 20 тысяч.

Неизвестно, насколько информацию Подоляка можно считать официальной. Он ссылался на официальные сводки Зеленского, тот такой оценки публично не называл.

На этой неделе глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что украинская армия потеряла убитыми 100 тысяч человек. Позднее её офис заявил, что она ошиблась, а речь шла об общих потерях с убитыми и ранеными. Ранее такую оценку называли в Пентагоне.

Министерство обороны России последний раз отчитывалось о потерях 21 сентября, сообщив о гибели 5937 человек. 10 ноября в Пентагоне заявляли, что российская армия потеряла 100 тысяч человек убитыми и ранеными.

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