Основатель Alibaba Джек Ма впервые за год вернулся в Китай

Основатель Alibaba Джек Ма впервые вернулся в Китай после того, как год провел за границей. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным издания, Ма провел большую часть года в Японии и вернулся в Китай несколько дней назад.

В понедельник Ма посетил школу, которую он вместе с партнерами по Alibaba основал в 2017 году в Ханчжоу. Во время визита он встретился с учителями и обсудил в том числе вызовы, которые ставят перед системой образования технологии искусственного интеллекта, такие как ChatGPT.

В ноябре прошлого года Financial Times сообщило, что Джек Ма уехал из Китая и живет в Токио. Отъезд Ма произошел на фоне давления китайских властей на технологические компании. Бизнесмен редко появлялся на публике после того, как в 2020 году на конференции в Шанхае раскритиковал правительственных чиновников, заявив, что регуляторные меры, "придуманные стариками", не соответствуют времени, и обвинил их в волоките и защите интересов банков.

В апреле 2021 года Государственное управление рыночного регулирования Китая оштрафовало Alibaba Group Holding Limited за нарушение антимонопольного законодательства на 18,2 млрд юаней (2,8 млрд долларов) – это рекордный для Китая корпоративный штраф. Регулятор обвинил компанию, известную на европейском рынке по интернет-магазину AliExpress, в принуждении продавцов торговать только на одной платформе.