Основатель Gulagu.net снова появился в базе розыска МВД

Министерство внутренних дел России вновь объявило в розыск основателя правозащитного проекта Gulagu.net Владимира Осечкина.

Карточка Осечкина появилась в базе разыскиваемых лиц МВД. В ней уточняется, что он "разыскивается по статье УК". Из особых примет уточняется, что Осечкин "переобъявлен" в розыск, сообщает "Интерфакс". С 2015 года правозащитник не живёт в России.

"Спецслужбы РФ переобъявили меня в розыск. Видимо, до этого разобъявили, и вот опять — объявили. Осеннее обострение, не иначе", — написал сам Осечкин в фейсбуке.

В июле 2020 года сообщалось, что суд в Москве выдал санкцию на заочный арест Осечкина по обвинению в мошенничестве. Подробности дела не раскрывались.

В начала октября основатель правозащитного проекта Gulagu.net сообщил, что в его руки попал огромный видеоархив с пытками в российских тюрьмах. Он получил его от бывшего заключенного саратовской колонии, программиста Сергея Савельева. Часть архива уже опубликована в СМИ и направлена в Европейский комитет по предотвращению пыток. Утверждается, что российские спецслужбы использовали файлы в качестве компромата, чтобы шантажировать осуждённых и добиваться от них нужных показаний.

После публикации архива Следственный комитет возбудил несколько уголовных дел по фактам превышения должностных полномочий, а начальник саратовского Управления ФСИН Алексей Федотов подал в отставку.

Однако позже ФСБ и МВД России объявили Сергея Савельева в розыск, заявив также о подготовке документов для его ареста и экстрадиции. Якобы программист разгласил данные, которые составляют служебную тайну. В данное время Савельев находится во Франции, где рассматривается вопрос о предоставлении ему политического убежища. 10 ноября прокуратура прекратила уголовное дело против Савельева.