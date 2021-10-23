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Российские власти объявили в розыск борца против пыток Сергея Савельева

Основатель проекта Gulagu.net Владимир Осечкин (слева) и его информатор Сергей Савельев, рассказавший о системе пыток во ФСИН

ФСБ и МВД России объявили Сергея Савельева, информатора проекта Gulagu.net, в розыск и готовят документы для его ареста и экстрадиции в Россию.

Официальный запрос руководства проекта Gulagu.net в МВД и официальный ответ сотрудников этого ведомства подтверждает информацию о подготовке документов на экстрадицию Сергея Савельева в Россию.

Корреспондент Радио Свобода получил от Владимира Осечкина, организатора проекта Gulagu.net письмо, в котором, в частности, говорится:

"Вместо благодарности и слов "спасибо" в адрес разоблачителя пыточного конвейера – розыск и попытка арестовать и вернуть любой ценой в Россию.

Российские силовики сами себя изобличают и пытаются заткнуть рот человеку, который помог миру узнать о преступлениях против человечества и против человечности. Это решение – политическое 100%, и санкцию на это давал Владимир Путин. Это их ответ нам. Они хотят пересажать всех правдорубов и злоупотребляют властью в политических целях.

Их следующим шагом будет подача запроса в Интерпол. Мы тоже направим документы в Интерпол, чтобы предложить этой международной организации ввести мораторий на участие РФ в Интерполе до проведения реформы ФСИН и всей следственно-судебной системы и прекращения использования пыточных конвейеров против следственно-арестованных и осуждённых.

И да, Сергея мы им не отдадим!"

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