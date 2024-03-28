Основатель одной из крупнейших криптовалютных бирж FTX Сэм Бэнкман-Фрид приговорён судом в США к 25 годам заключения. Ранее он был признан виновным в организации финансового мошенничества, в результате которого он похитил у клиентов 8 миллиардов долларов.

Суд обязал криптоинвестора возместить ущерб клиентам на сумму 11 миллиардов долларов, сообщает The Washington Post. Суд заявил, что обвиняемый "не смог принять ответственность за созданную им катастрофу".

"Господин Бэнкман-Фрид говорит, что были допущены ошибки... но не высказал ни слова раскаяния за совершение ужасных преступлений", – заявил выносивший приговор федеральный судья Льюис Каплан.

Основанная в 2019 году биржа FTX к ноябрю 2022 года оценивалась в 32 миллиарда долларов. Стоимость компании обнулилась за несколько дней после после публикации журналистского расследования, в котором говорилось, что активы второго крупного бизнеса Бэнкмана-Фрида в основном состоят из криптовалюты, выпущенной его же биржей.

Согласно вердикту присяжных, бизнесмен перемещал депозиты клиентов FTX в виде займов в свой инвестиционный фонд Alameda Research, который использовал эти средства для выплат своим кредиторам и выдавал кредиты самому бизнесмену, который использовал их для биржевых спекуляций. Сам он на суде заявил, что не знал, что совершает незаконные действия.