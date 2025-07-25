Основатель сервиса iGooods арестован за "финансирование экстремизма"

Петроградский районный суд Санкт-Петербурга арестовал основателя сервиса доставки еды iGooods Григория Куниса по делу о финансировании Фонда борьбы с коррупцией, который объявлен в России экстремистской организацией.

По версии следствия, Кунис перевёл на счет ФБК 3500 рублей, причём сделал это не позднее 5 февраля 2022 года. Предположительно, речь идёт о семи ежемесячных донатах, сделанных после вступления в силу запрета на любую деятельность ФБК в России летом 2021 года. Дело возбуждено по статье о финансировании экстремистской деятельности.

Как сообщает "Фонтанка" со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Петербурга, Кунис заключён под стражу до 15 сентября. Он был задержан в четверг, 24 июля. Предприниматель просил избрать ему меру пресечения в виде домашнего ареста.

Кунис, по словам его адвоката в интервью "ЗАКС.РУ", признал вину, содействовал при обыске и давал показания. Защита Куниса также заявила, что покидать страну он не собирается, кроме того у него имеются проблемы со здоровьем, требующие соблюдения строгой диеты, что невозможно в условиях СИЗО.

Как пишет Би-би-си, химик, психолог и медиаменеджер Григорий Кунис вместе с братом создали один из первых в России сервисов доставки продуктов на дом. Издание РБК в 2021 году включило Куниса в рейтинг "Герои 2021. Капитаны свободного рынка". Капитализация iGooods резко выросла во время пандемии COVID-19.