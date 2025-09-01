Основатель сервиса iGooods Григорий Кунис оставлен в СИЗО

Городской суд Петербурга отклонил апелляционную жалобу адвоката основателя сервиса доставки iGoods Григория Куниса на содержание его подзащитного под стражей. Об этом сообщает"Фонтанка".

Против Куниса возбуждено уголовное дело за донаты Фонду борьбы с коррупцией, который признан в России экстремистской организацией. По версии следствия, он перевёл на счет ФБК 3500 рублей, причём сделал это не позднее 5 февраля 2022 года. Предположительно, речь идёт о семи ежемесячных донатах, сделанных после вступления в силу запрета на любую деятельность ФБК в России летом 2021 года. Дело возбуждено по статье о финансировании экстремистской деятельности.

Адвокат передал суду письма многочисленных организаций с перечислением заслуг Куниса перед российским обществом; напомнил, что компания Куниса принесла за последние 4 года в виде налогов 150 миллионов рублей, а также указал на то, что предприниматель не может нормально питаться в СИЗО - у него непереносимость глютена, он не ест мясо. Тем не менее, апелляционная жалоба была отклонена.

Григорий Кунис был задержан 24 июля и помещен в СИЗО до 15 сентября. По словам адвоката, он сразу признал вину, содействовал при обыске и не собирался покидать Россию.

Как пишет Би-би-си, химик, психолог и медиаменеджер Григорий Кунис вместе с братом создали в 2014 году один из первых в России сервисов доставки продуктов на дом. Издание РБК в 2021 году включило Куниса в рейтинг "Герои 2021. Капитаны свободного рынка". Капитализация iGooods резко выросла во время пандемии COVID-19.