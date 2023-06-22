Основатель "Царьграда" Малофеев купил санаторий под Ялтой за 500 млн рублей 

Основатель телеканала "Царьград" бизнесмен Константин Малофеев, активно поддерживающий военную агрессию России против Украины, владеет знаменитым санаторием в аннексированном Крыму, утверждается в расследовании проекта "Система".

По данным расследователей, речь идёт об одном из самых известных и престижных крымских санаториев - "Ливадия" под Ялтой, который располагается рядом с Ливадийским дворцом. После аннексии Крыма он был под контролем российских властей, а в последнее время был закрыт. Малофеев приобрёл его в 2018 году за 500 миллионов рублей, а сделку, по данным "Системы", профинансировал кипрский офшор Fliotis Projects через свою российскую дочку ООО "Кассиопея". Эта фирма, в свою очередь, предоставила займ ООО "Царьград".

Как отмечают расследователи, формальным владельцем санатория стал бизнесмен Леонид Гаврилов, который вместе с Малофеевым участвовал в запуске "Царьграда". Также он известен как консультант в популярном в России телевизионном шоу "Битва экстрасенсов" и "эксперт" в передачах на телеканале "Рен ТВ". Именно Гаврилов, как утверждается в расследовании "Системы", является бенефициаром кипрского офшора.