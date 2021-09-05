"Оставьте меня в покое": Халимат Тарамова записала видеообращение

В инстаграм-аккаунет pro_chechnya появилось видеообращение Халимат Тарамовой – 22-летней чеченки, которую в июне силой вернули домой из кризисного центра для женщин в Махачкале.

Девушка утверждает, что "вынуждена" записать обращение, потому что люди распространяют ложные слухи о том, что её "убили, держат в подвале, притесняют". Она попросила "оставить в покое" её и её семью.

Видео также запостил министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чечни Ахмед Дудаев.

Тарамова, дочь бывшего министра ЖКХ Чечни Аюба Тарамова, уехала в начале июня из Грозного в Махачкалу – в квартиру, в которой помогают женщинам, попавшим в кризисную ситуацию. До этого она записала видеообращение, в котором рассказала, что подвергалась насилию в семье из-за своей сексуальной ориентации. Тарамова попросила не раскрывать её местонахождение.

Вечером 10 июня в махачкалинскую квартиру, где находилась девушка, ворвались дагестанские и чеченские полицейские, которые задержали всех находившихся там женщин и доставили их в РОВД. Уже оттуда Тарамову вывезли в Чечню. При этом, по словам подруги Тарамовой Анны Маныловой, с которой та приехала из Грозного в махачкалинский шелтер, Халимат "каждый день говорила, что могут прийти люди из МВД, забрать её на пытки или убить".

дагестанские и чеченские полицейские, которые задержали всех находившихся там женщин и доставили их в РОВД. Уже оттуда Тарамову вывезли в Чечню. При этом, по словам подруги Тарамовой Анны Маныловой, с которой та приехала из Грозного в махачкалинский шелтер, Халимат "каждый день говорила, что могут прийти люди из МВД, забрать её на пытки или убить". Издание "Медуза" (издание включено в реестр "иностранных агентов") выяснило, что до первого побега девушку пытались "вылечить" от отношений с Анной Маныловой в клинике Invia Elite.

На телеканале "Грозный" был подробный сюжет про судьбу Тарамовой, где девушку показали в кругу семьи. Она утверждала, что у неё всё в порядке. 18 июня главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила, что разговаривала с Халимат по телефону. С Тарамовой ее якобы связал лично глава Чечни Рамзан Кадыров. По словам Симоньян, ей девушка так же сообщила, что у нее все хорошо, и главное, чтобы СМИ перестали о ней писать.

11 августа издание Baza написало , что Халимат Тарамова якобы попыталась бежать во второй раз, но ее задержали на границе Чечни и Дагестана, отследив по камерам, и теперь она снова дома.