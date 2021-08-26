"Медуза": Халимат Тарамову пытались "лечить" от гомосексуальности

22-летнюю Халимат Тарамову держали в частной клинике под Москвой незадолго до первого побега девушки. Там ее пытались "вылечить" от отношений с Анной Маныловой, выяснила "Медуза" (издание включено в реестр "иностранных агентов").

Тарамова, дочь бывшего министра ЖКХ Чечни Аюба Тарамова, уехала в начале июня из Грозного в Махачкалу – в квартиру, в которой помогают женщинам, попавшим в кризисную ситуацию. До этого она записала видеообращение, в котором рассказала, что подвергалась насилию в семье из-за своей сексуальной ориентации. Тарамова попросила не раскрывать её местонахождение.

Вечером 10 июня в махачкалинскую квартиру, где находилась девушка, ворвались дагестанские и чеченские полицейские, которые задержали всех находившихся там женщин и доставили их в РОВД. Уже оттуда Тарамову вывезли в Чечню. При этом, по словам подруги Тарамовой Анны Маныловой, с которой та приехала из Грозного в махачкалинский шелтер, Халимат "каждый день говорила, что могут прийти люди из МВД, забрать её на пытки или убить".

Как рассказала Манылова, однажды муж Тарамовой прочитал их сообщения, избил девушку и отвез ее к родителям в Грозный, а Анне отправил голосовое сообщение с угрозами с номера Тарамовой. В феврале 2021 года Маныловой стало известно, что Халимат находится в частной клинике "Invia Elite". Манылова решила попасть туда в качестве пациентки. В клинике находились в основном пациенты с алкогольной и наркотической зависимостью. Но Манылова познакомилась там с русскоговорящим молодым человеком из США, которого "лечили" не только от наркозависимости, но якобы и от гомосексуальности.

Корреспондент "Медузы" связалась с клиникой "Invia Elite", представившись матерью гомосексуальной дочери. Представительница клиники сообщила, что "такой диагноз" сейчас исключен из списка заболеваний, а их учреждение специализируется на аддикциях и психиатрических проблемах. При этом клиника пригласила потенциальную "пациентку" на первичную консультацию стоимостью 10 тысяч рублей. Представительница клиники также сообщила о действующих до конца лета скидках: таким образом, цена одного дня лечения составила бы 44 тысячи рублей.

По словам Маныловой, психологи задавали Халимат упражнения, с помощью которых она должна была "выкинуть из головы мысли о любимой девушке": например, ее просили расписать в два столбика "достоинства и недостатки Анны". У Маныловой сохранилась переписка, в которой Халимат со смехом рассказывает об этом и говорит, что в столбике с недостатками она написала "их нет".

После лечения родственники провели над Тарамовой ритуал изгнания джиннов, о чем узнали чеченские сотрудники правоохранительных органов. По словам Маныловой, Халимат писала ей, что отца вызвали в полицию, предъявили ему их переписку, а потом забрали у нее с отцом паспорта. Халимат также сообщила Анне, что ее заставили подписать некий документ, согласно которому ей было запрещено покидать пределы республики в течение полугода. После этого Халимат и обратилась за помощью к правозащитникам.

18 июня главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила, что разговаривала с Халимат по телефону. С Тарамовой ее якобы связал лично глава Чечни Рамзан Кадыров. По словам Симоньян, девушка сообщила ей, что у нее все хорошо, и главное, чтобы СМИ перестали о ней писать.

11 августа издание Baza написало, что Халимат Тарамова якобы попыталась бежать во второй раз, но ее задержали на границе Чечни и Дагестана, отследив по камерам, и теперь она снова дома.