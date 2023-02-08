Остаются VPN и кухни. Блогеры об отзыве лицензии у "Новой газеты"

"Новой газеты" и журнала "Новая рассказ-газета" больше не существует - Мосгорсуд утвердил решение об отзыве у этих изданий лицензии СМИ. До тридцатилетия "Новой газеты", основанной в 1993 году, оставалось 2 месяца.

Исход процесса был предсказуем: "Новая газета" перестала выходить в марте 2022 года, в июле Роскомнадзор потребовал лишить издание лицензии, а в сентябре суд удовлетворил это требование. Сотрудники издания, оставшиеся в России, с июля выпускали "Новую рассказ-газету", но и ее по требованию Роскомнадзора Басманный суд лишил лицензии в сентябре 2022-го. Новый суд, состоявшийся 7 февраля, утвердил эти постановления.

В решении суда многие видят последний гвоздь, забитый в крышку гроба свободы слова в России.

Эльвира Вихарева

Не было бы Нобелевской премии у Дмитрия Муратова – наверно, объявили бы иноагентом

"Новую газету" закрыли окончательно, отобрав лицензию.

Не было бы Нобелевской премии у Дмитрия Муратова – наверно, объявили бы иноагентом. А так пошли по долгому пути.

Вы же видели, за что теперь лишили лицензии главную газету страны?

– За то, что в 2006 году там внесли мелкие правки в устав. Роскомпозор ждал 16 лет – и дождался момента, когда нанести удар.

Что характерно – объяснил это защитой прав самого Муратова, мол, поправки были не в его пользу.

Не абсурд, нет, издевательство. Осознанное и целенаправленное.

Ну а нам снова остаются интернет под VPN да кухни. И стены лучше потолще, а то вдруг чуткие соседи расслышат наши фейки об армии.

Анатолий Головков

Когда я улетал из Москвы, — в том году еще можно было купить в киоске "Новую газету", посмотреть "Дождь" по телеку, прочесть новости и обзоры от "Медузы", зайти к знакомым в Хельсинскую группу. Когда нас еще звали попеть под гитару в Сахаровском центре. Поддержать митинг за свободу слова и честные выборы. Подписать письмо протеста. Теперь там нет "Новой газеты". Бесполезно искать в эфире "Дождь". "Медуза" признана "нежелательной организацией", а центр Сахарова закрывают, будто чумной барак.

Куда возвращаться?

Эту страну давно пора закрыть, чтобы учредить другую

Но другое еще больше смущает... Похоже, что всё меньшему числу граждан верится, — что это они оказались в нежелательном государстве. Которым управляют истинные иностранные агенты с офшорами на островах.

И что эту страну давно пора закрыть, чтобы учредить другую. В которую, в частности, верит Дима Быков.

Нормальную. С адекватными чуваками во главе.

Но которой — опозорившись перед всем светом и проиграв войну Украине — придется еще не один десяток лет отмываться от грязи путинизма, убеждать свое население и весь мир в добрых намерениях.

Главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов назвал решение суда политическим и заявил, что это проявление недоверия власти к народу. "Ты, народ, с*ка, воевать и умирать имеешь право, а читать то, что ты хочешь, ты не можешь", — прокомментировал он.

"Патриоты" по "Новой газете" скучать не намерены.

Анастасия Миронова

Антирусская и антиправославная и продажная газетенка

Оказывается, вчера тихо и без писка аннулировали лицензию "Новой газеты". И никто не заметил. Вот как надо было умудриться плюнуть в свой народ.

Алексей Ульянов

Давно пора лишить. Антирусская и антиправославная и продажная газетенка. Про меня лично сливы публиковала.

Юрий Баранчик

Тут как в том анекдоте, про "два путя". Есть один "путя", в котором лишение лицензии "Новой газеты" на печать есть закономерный финал отработавшего свое сливного бачка, который теперь окончательно можно выкинуть на помойку за ненадобностью. Поэтому никакой трагедии и противоборств, а согласованное высокими договаривающимися сторонами решение. Есть другие сливные бачки, которые сегодня успешно выполняют те же самые задачи только в профиль, при этом более качественно и за меньший объем финансирования.

Второй "путя" - это не объявление Чемезову и Ко войны со стороны другого клана, а смена. Смена караула. Тоже закономерная и спокойная, без скандалов и бурь в стакане. Воды. Пост сдал - пост принял. Какая версия верна, покажут ближайший месяц-два., события ускорились. Но в любом случае, эти "два путя" на самом деле про один. И он не про "Новую".

У некоторых оппозиционных комментаторы тоже накопились претензии к "Новой газете". Последняя порция критики обрушилась на "Новую рассказ-газету" несколько дней назад, после публикации статьи Григория Явлинского, в которой тот обращается с требованием прекратить войну в Украине в том числе к самой Украине и странам Запада.

Многие журналисты, политики и эксперты выступили со словами поддержки в отношении "Новой газеты" после того, как суд окончательно решил ее судьбу.

Алексей Венедиктов

Шесть сотрудников «Новой» погибли, выполняя свой профессиональный долг перед страной

Во-первых хочу выразить солидарность с газетой, с каждым журналистом Новой газеты, с ее главным редактором Дмитрием Муратовым. Вы делаете абсолютно профессиональную работу, создаете абсолютно профессиональное медиа, за которое совсем не должно быть стыдно.

И во-вторых хочу сказать вам всем спасибо, как постоянный и верный читатель вашей газеты.

Таким и остаюсь. Таким и останусь

Ваш Алексей Венедиктов

Александра Гармажапова

Мосгорсуд окончательно лишил лицензии «Новую газету».

Скажу одно: бесконечно горда, что 5 лет работала в лучшем издании страны.

«Новая газета» была, есть и будет!

Обнимаю всех коллег

Михаил Козырев

"Новая газета" - часть моей жизни.

Выражаю поддержку и респект Дмитрию Муратову и всем сотрудникам издания.

Борис Вишневский

Имена ликвидаторов останутся в истории только в связи с тем, что они уничтожали нашу газету.

"Новая" была, есть и будет.

Что бы ни решало басманное и прочее «правосудие».

Николай Рыбаков

Журналисты "Новой" на протяжении почти 30 лет рассказывали неудобную и откровенно тяжелую правду о происходящем в России, иногда ценой собственной жизни. Шесть сотрудников "Новой" погибли, выполняя свой профессиональный долг перед обществом, перед страной.

Люди из "Новой газеты" освободили из плена 171 человека в Чечне и вернули миллиарды долларов в бюджет страны, благодаря острым антикоррупционным расследованиям.

Именно с помощью усилий газеты был создан благотворительный фонд "Круг добра" по лечению детей с тяжелыми заболеваниями, в том числе СМА. Теперь же, из 1100 человек — 96% получают необходимое лечение.

Обо всем этом сегодня Дмитрий Муратов напомнил суду. Не помогло.

Искренне желаю сил всему коллективу "Новой". Уверен, что они смогут найти способ продолжить делать свою работу.

P.S. В 2021 году главный редактор "Новой газеты" и член партии "Яблоко" Дмитрий Муратов получил Нобелевскую премию мира.

Александр Архангельский

Понятно, что вчерашнее решение об окончательном изгнании Новой газеты из легального печатного поля [цифровая версия останется] - сродни решению закрыть Сахаровский центр. То есть символическое, показное беззаконие. И все-таки они уходят, чтобы вернуться. Когда, в какой форме, пока не знаю, но что вернутся - уверен. Дмитрий Муратов, Ольга Тимофеева, Сергей Лукашевский и все друзья и коллеги - я с вами.

Наталья Иванова

Я знаю этих ребят много лет. Эти не сложат перо

Решение лишить "Новую" регистрации, а Сахаровский центр помещения не означает остановку их деятельности и отмену нашей солидарности. И это пройдёт, как сказано в притче, - а главный редактор и нобелевский лауреат Дмитрий Муратов, Ольга Тимофеева и другие сотрудники "Новой", надеюсь в безнадежье, продолжат работу в иных форматах - как и Сахарница

"Новая газета" продолжает работать на всевозможных онлайн-площадках и призывает подписываться на ее страницы, каналы и подкасты.

Не отчаиваются и комментаторы.

Владимир Пастухов

После долгих и кровопролитных – в прямом, а не в переносном смысле слова, - боев сводный батальон редакции «Новой газеты», дравшийся в течение года в полном окружении, покидает первую линию обороны и уходит, отстреливаясь, в темный интернет-лес русского «самиздата». Не думаю, что карателям станет от этого легче, хотя воевать в лесу – не сахар.

Они уходят с гордо поднятой головой, не оставив своих знамен и неся в руках свой «бессмертный полк» - портреты своих убитых. Они уходят как армия Де Голля, чтобы продолжить сопротивление везде, где можно сопротивляться. Их не удушишь и не догонишь. Я знаю этих ребят много лет. Эти не сложат перо. Поэтому у меня нет скорби и я не собираюсь причитать о свершившейся несправедливости, проливая крокодиловы слезы. Мы все на войне, в том числе – на войне с собственными иллюзиями. Без иллюзий мы будем злее и сильнее. Они вернутся из леса еще более крутыми, чем туда уходят, и мне плевать, в какой именно схрон я буду слать им свои статьи – они их не потеряют.

Андрей Шарков

В долгую добро всегда выигрывает

Помните формулировку Нобелевской премии позапрошлого года, которую получил Дима Муратов? "За усилия по защите свободы выражения мнений, которая является предпосылкой демократии и прочного мира". Сегодня суд в Москве "окончательно" закрыл его газету. Можно гадать, что именно суд не устроило в Новой газете. Свобода выражений? Или стремление к прочному миру? Но это и не важно. Я сознательно взял в кавычки слово "окончательно". В долгую добро всегда выигрывает. Иначе просто не было бы человечества вообще. Надеюсь, еще увижу Новую. Но даже если и не увижу сам, она все-равно будет. Точно.