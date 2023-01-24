Муратов и Ресса требуют от Красного Креста вмешаться в судьбу Навального

Лауреаты Нобелевской премии мира 2021 года российский журналист и главный редактор "Новой Газеты" Дмитрий Муратов и филиппинская журналистка и генеральный директор издания Rappler Мария Ресса обратились с открытым письмом к Международному комитету Красного Креста с требованием вмешаться в судьбу находящегося в колонии оппозиционера Алексея Навального. Они призывают и другие гуманитарные организации сделать всё, чтобы прекратить издевательства над политиком.

Авторы письма отмечают, что за время, которое Навальный провёл с 2021 года в российской колонии, он стал выглядеть более измождённым, чем после отравления и комы. Они обращают внимание на то, что за два года в заключении оппозиционер провёл более 100 дней в штрафном изоляторе, условия в котором называют пыточными. Журналисты также напомнили, что к Навальному не пускают врачей, а адвокаты не могут передать ему лекарства.

"В условия изолятора, которые даже на фоне обычных реалий российской неволи представляются пыточными, его помещали 10 раз: например, за то, что умылся на 25 минут раньше положенного. Как "злостный нарушитель режима" он лишен свиданий с близкими и права получать письма." - говорится в открытом письме Муратова и Ресса. Журналисты напомнили, что одной из целей работы Комитета Красного Креста называется "предупреждение и облегчение страданий людей с полной беспристрастностью, без какой-либо дискриминации по признаку политических убеждений и социального статуса и содействие обеспечению уважения личности и человеческого достоинства".

21 и 22 января в десятках городов мира прошли акции в поддержку Алексея Навального и других российских политзаключённых. Люди собирались у посольств России или на центральных площадях. Их участники – главным образом граждане России - выступают также с лозунгами против войны и в поддержку Украины. В Берлине у российского посольства активисты установили бетонную копию камеры в штрафном изоляторе - такой же, как та, где содержится Навальный.

Ранее открытые письма с призывом освободить оппозиционера опубликовали медицинские работники, адвокаты и муниципальные депутаты.