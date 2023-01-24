Муратов и Ресса требуют от Красного Креста вмешаться в судьбу Навального

Лауреаты Нобелевской премии мира 2021 года российский журналист и главный редактор "Новой Газеты" Дмитрий Муратов и филиппинская журналистка и генеральный директор издания Rappler Мария Ресса обратились с открытым письмом к Международному комитету Красного Креста с требованием вмешаться в судьбу находящегося в колонии оппозиционера Алексея Навального. Они призывают и другие гуманитарные организации сделать всё, чтобы прекратить издевательства над политиком.
Авторы письма отмечают, что за время, которое Навальный провёл с 2021 года в российской колонии, он стал выглядеть более измождённым, чем после отравления и комы. Они обращают внимание на то, что за два года в заключении оппозиционер провёл более 100 дней в штрафном изоляторе, условия в котором называют пыточными. Журналисты также напомнили, что к Навальному не пускают врачей, а адвокаты не могут передать ему лекарства.
"В условия изолятора, которые даже на фоне обычных реалий российской неволи представляются пыточными, его помещали 10 раз: например, за то, что умылся на 25 минут раньше положенного. Как "злостный нарушитель режима" он лишен свиданий с близкими и права получать письма." - говорится в открытом письме Муратова и Ресса. Журналисты напомнили, что одной из целей работы Комитета Красного Креста называется "предупреждение и облегчение страданий людей с полной беспристрастностью, без какой-либо дискриминации по признаку политических убеждений и социального статуса и содействие обеспечению уважения личности и человеческого достоинства".
21 и 22 января в десятках городов мира прошли акции в поддержку Алексея Навального и других российских политзаключённых. Люди собирались у посольств России или на центральных площадях. Их участники – главным образом граждане России - выступают также с лозунгами против войны и в поддержку Украины. В Берлине у российского посольства активисты установили бетонную копию камеры в штрафном изоляторе - такой же, как та, где содержится Навальный.
Ранее открытые письма с призывом освободить оппозиционера опубликовали медицинские работники, адвокаты и муниципальные депутаты.
- 17 января исполнилось два года с момента задержания Навального после его возвращения в Россию. С тех пор оппозиционер лишён свободы - сначала его отправили в колонию по так называемому делу "Ив Роше", а затем вынесли новый приговор по делу о мошенничестве и перевели в колонию строгого режима. Навальный обвиняет администрацию в издевательствах из-за того, что его многократно отправляли в штрафной изолятор по надуманным, как он утверждает, основаниям. Уголовное преследование Навальный и его сторонники считают политически мотивированным. Ведущие правозащитные организации признали его политзаключённым или узником совести.
- Международную кампанию #FreeNavalny организовали остающиеся на свободе и живущие сейчас за границей соратники оппозиционера. Они требуют "освобождения всех политзаключенных, включая Навального", а также "остановки войны". Среди требований также введение странами Запада санкций против примерно 6 тысяч лиц, которых соратники Навального считают причастными к коррупции или разжиганию войны в Украине. К акциям протеста в России они в рамках этой кампании не призывают из-за опасности для их участников. Штабы Навального признаны в России экстремистской организацией, кроме того, людей подвергают репрессиям за антивоенные выступления.
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