Мосгорсуд лишил лицензии СМИ "Новую газету" и "Новую рассказ-газету"

Мосгорсуд на заседании 7 февраля лишил лицензии СМИ "Новую газету" — российское независимое издание, выходившее с 1993 года до начала полномасштабного вторжения в Украину. Кроме того, прекращена лицензия запущенной после вторжения "Новой рассказ-газеты".

Городской признал законным решения нижестоящего Басманного района суда Москвы об отзыве лицензий у изданий. Поводом стали формальные причины: газета, как утверждается, не уведомила Роскомнадзору обновлённую в 2016 году версию устава, "Рассказ-газета", по мнению ведомства, не выходила больше года. Об этом сообщает редакция издания "Новая газета. Европа".

Комментируя решение Басманного суда в сентябре, журналисты "Новой газеты" опубликовали заявление, в котором сказано, что суд лишил читателей права на получение информации.

"Сегодня повторно убили наших коллег, уже убитых этим государством за исполнение своего профессионального долга, — Игоря Домникова, Юрия Щекочихина, Анну Политковскую, Станислава Маркелова, Анастасию Бабурову, Наталью Эстемирову, Орхана Джемаля," — было сказано в обращении.

Главный редактор газеты и нобелевский лауреат Дмитрий Муратов, тогда назвал решение суда "ничтожным", "заказным" и " политическим".

Новость дополняется