Осужденная по делу о госизмене Антонина Зимина объявила голодовку

Жительница Калининграда Антонина Зимина, которую вместе с мужем осудили по делу о государственной измене, объявила сухую голодовку из-за условий содержания в СИЗО.

Издание Znak.com ознакомилось с письмом Зиминой, в котором она рассказывает, что в транзитной камере, куда ее перевели, "из двух унитазов не работали оба, течет раковина". Она также сообщает, что вместе с ней к сухой голодовке присоединились еще четыре женщины. Заключенные обращались к руководству СИЗО с жалобой на условия содержания, но безрезультатно.

"Прикрепили к заявлению двух тараканов, которых мы также просили потравить. [Через день] пришла опер, которая уговаривала сняться с голодовки за пачку сигарет", – пишет Зимина.

Когда в камеру к голодающим перевели еще одну арестантку, все кроме Зиминой прекратили голодовку. Заключенная также пишет, что новая сокамерница оказывает на нее давление, обвиняет ее в том, что Зимина "продала родину", применяет физическую силу, разбрасывает ее личные вещи.

В декабре 2020 суд признал Антонину Зимину и ее мужа Константина Антонца виновными в государственной измене, Зимину приговорили к 13 годам колонии общего режима, Антонца – к 12,5 годам колонии строгого режима. Дело было возбуждено после того, как на видеозапись свадьбы Зиминой и Антонца попал один из гостей – сотрудник ФСБ. Защита утверждала, что он был нетрезв и сам активно рассказывал о своей работе в спецслужбе. Следствие заявляло, что супруги передавали разведке Латвии секретные сведения.