Осужденная за пост о Басаеве кубанская активистка объявила голодовку

Активистка из Краснодарского края Дарья Полюдова, приговоренная к шести годам колонии по обвинению в оправдании терроризма и экстремизма, объявила голодовку из-за условий содержания в московском СИЗО № 6. Об этом сообщила её мать после телефонного разговора с дочерью 13 сентября.
По словам Татьяны Полюдовой, её дочь голодает с 10 сентября. В камере у Дарьи Полюдовой всё воруют, не дают спать громкими разговорами, угрожают убийством, написала на странице дочери в фейсбуке Татьяна Полюдова..
В разговоре с Кавказ.Реалии она рассказала, что её дочь находится в московском СИЗО с января 2020 года. За это время она уже объявляла голодовку из-за провоцировавшей её соседки. Тогда руководство учреждения отреагировало. Дочь говорит, что голодовка - единственный способ защититься, добавила Татьяна Полюдова.
В настоящий момент Дарья Полюдова остается в изоляторе в ожидании заседания апелляционной инстанции по ее приговору, на который поданы жалобы.
В комментариях к посту ведущий аналитик в УФСИН России по Москве, бывший член Общественной наблюдательной комиссии столицы Анна Каретникова написала, что на прошлой неделе была в СИЗО № 6 и общалась с Дарьей Полюдовой, она ни на что не жаловалась, но, "возможно, что-то изменилось".
- Второй западный окружной суд Москвы признал лидера "Левого сопротивления" Дарью Полюдову виновной в публичных призывах к экстремистской деятельности и оправдании терроризма за пост во "ВКонтакте" . Оправданием терроризма суд счёл записи про полевого командира, организатора терактов Шамиля Басаева. Экстремистская часть приговора связана с фразой, сказанной о "лубянском стрелке" Евгении Манюрове, который в декабре 2019 года открыл стрельбу около здания ФСБ в Москве.
- Дарья Полюдова летом 2014 года стала первой в стране обвиняемой в призывах к сепаратизму за намерение провести "Марш за федерализацию Кубани". Выйдя на свободу в 2017 году, она основала "Левое сопротивление", до этого была активисткой нескольких левых движений – от КПРФ до "Рот-фронта".
- В колонии Полюдова жаловалась на условия содержания и подала жалобу на приговор в ЕСПЧ.
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