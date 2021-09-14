Осужденная за пост о Басаеве кубанская активистка объявила голодовку

Активистка из Краснодарского края Дарья Полюдова, приговоренная к шести годам колонии по обвинению в оправдании терроризма и экстремизма, объявила голодовку из-за условий содержания в московском СИЗО № 6. Об этом сообщила её мать после телефонного разговора с дочерью 13 сентября.

По словам Татьяны Полюдовой, её дочь голодает с 10 сентября. В камере у Дарьи Полюдовой всё воруют, не дают спать громкими разговорами, угрожают убийством, написала на странице дочери в фейсбуке Татьяна Полюдова..

В разговоре с Кавказ.Реалии она рассказала, что её дочь находится в московском СИЗО с января 2020 года. За это время она уже объявляла голодовку из-за провоцировавшей её соседки. Тогда руководство учреждения отреагировало. Дочь говорит, что голодовка - единственный способ защититься, добавила Татьяна Полюдова.

В настоящий момент Дарья Полюдова остается в изоляторе в ожидании заседания апелляционной инстанции по ее приговору, на который поданы жалобы.

В комментариях к посту ведущий аналитик в УФСИН России по Москве, бывший член Общественной наблюдательной комиссии столицы Анна Каретникова написала, что на прошлой неделе была в СИЗО № 6 и общалась с Дарьей Полюдовой, она ни на что не жаловалась, но, "возможно, что-то изменилось".