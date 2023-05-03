Осужденного на Камчатке за "пропаганду" ЛГБТ немца выслали из страны

Преподаватель в школе при Генконсульстве ФРГ в Екатеринбурге и гражданин Германии Александр Даниель Рот депортирован из России. В апреле суд на Камчатке оштрафовал его на 150 тысяч рублей за "пропаганду" ЛГБТ, сообщает пресс-служба судебных приставов. 2 мая Рота самолетом доставили в Москву, откуда он вылетел транзитным рейсом в Стамбул.

Рот работает в Министерстве образования немецкой земли Баден-Вюртемберг и является координатором программы по немецкому языку. По версии суда, в марте гражданин Германии через интернет "пропагандировал нетрадиционные сексуальные отношения и предпочтения", путем "навязывания информации" о них. Будучи сам представителем ЛГБТ, Рот рассказывал о плюсах однополых отношений 25-летнему жителю Петропавловска-Камчатского. В суде гражданин Германии признал свою вину.

В один день с заседанием по протоколу Рота суд в Казани постановил арестовать на 7 суток, а затем также выдворить из России блогера и гражданина Китая Хаояна Сюя. В конце января аналогичные протоколы составили на блогеров Дашу Карейку и Хилми Форкс.

Выдворять иностранцев из России по обвинению в "пропаганде" ЛГБТ президент России Владимир Путин разрешил в декабре прошлого года. К так называемой пропаганде относится практически любая не осуждающая однополые отношения информация об ЛГБТ. За нарушение запрета для физлиц ввели штрафы от 50 до 400 тысяч рублей, для должностных лиц – от 100 до 800 тысяч рублей, для юрлиц – до 5 миллионов рублей.