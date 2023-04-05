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В Казани задержали блогеров-гомосексуалов

Хаоян Сюй и Гела Гогишвили

В Казани задержали блогеров Хаояна Сюя и Гелу Гогишвили по статье о пропаганде ЛГБТ+. Об этом сообщает "ОВД-Инфо".

Сейчас молодые люди находятся в отделе полиции, адвоката к ним пустили спустя больше часа после задержания. По словам Гогишвили, Сюя остановили в "Бургер Кинге", чтобы проверить его паспортные данные и регистрацию. Документов с собой у него не было, поэтому Сюй попросил Гогишвили их привезти. По его приезде обоих задержали. Сюй – гражданин Китая и ему может грозить депортация, добавил Гогишвили.

Молодые люди ведут телеграм-канал "Китаеза и Груеза" и публикуют ролики о своих отношениях в тиктоке и ютьюбе. Недавно они рассказали Радио Свобода, что их начали преследовать гомофобы и угрожать им расправой. По словам Гогишвили, травлю организовал "православный активист" Тимур Булатов, известный своими доносами. После этого блогерам стали писать, что их убьют, казнят и кастрируют.

Преследователи также пожаловались в полицию – из-за этого блогерам неоднократно звонили сотрудники уголовного розыска, требовали явиться в участок и заплатить штраф.

  • С декабря 2022 года в России запрещено распространение позитивной информации о гомосексуальности, бисексуальности и трансгендерности. За это предусмотрены штрафы до 400 тысяч рублей для граждан и до пяти миллионов рублей для организаций.

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