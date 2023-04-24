Студент Сюй Хаоян, обвинённый в "пропаганде ЛГБТ", выдворен из России

Студент из Китая Сюй Хаоян, обвинённый в так называемой пропаганде ЛГБТ, выдворен из России. В понедельник он вылетел из Москвы на родину.

21-летний Хаоян с юности увлекался русским языком. После школы он поступил в университет в Казани. Там он познакомился с Гелой Гогишвили. Между молодыми людьми возникли романтические отношения. Хаоян и Гела вели видеоблог, в котором рассказывали о своей жизни, изучении русского и китайского языков и общем увлечении музыкой в стиле К-рор.

5 апреля Сюя и Гогишвили задержала полиция. По словам Гогишвили, донос на них написал "православный активист" Тимур Булатов.

Сюю и Гогишвили были предъявлены обвинения в так называемой пропаганде ЛГБТ. Суд обнаружил 19 видео, на которых Сюй и его партнёр Гела Гогишвили "трогают друг друга за разные части тела, в том числе половые органы". Помимо этого суд решил, что Сюй таким образом "распространил среди несовершеннолетних желание сменить пол", передаёт "Сота".

13 апреля Верховный суд Татарстана утвердил решение о депортации Сюя в Китай, несмотря на многочисленные погрешности в протоколе. В последнее время он находился в центре содержания иностранных граждан, где, по словам партнёра, его не кормили и не давали чистой питьевой воды.

Геле Гогишвили может грозить штраф до 50 тысяч рублей.