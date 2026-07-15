Осужденной журналистке Нике Новак исполняется 34 года

15 июля журналистке Нике Новак, осужденной по делу о сотрудничестве с иностранной организацией на конфиденциальной основе, исполняется 34 года. Находясь в заключении, Новак неоднократно жаловалась на пыточные условия в колонии в Иркутской области.

В мае 2026 года Рабочая группа ООН по произвольным задержаниям признала, что лишение Ники Новак свободы нарушает ряд статей Всеобщей декларации прав человека и Международного пакта о гражданских и политических правах. Согласно документу, заключение журналистки является произвольным.

"Рабочая группа настоятельно призывает правительство России обеспечить полное и независимое расследование обстоятельств произвольного лишения свободы Новак и принять соответствующие меры против лиц, ответственных за нарушение ее прав", – сказано в документе.

Ника Новак работала в издании ChitaMedia, затем была главным редактором сайта Zab.ru. Новак сотрудничала с Радио Свобода в качестве внештатного корреспондента. Она была арестована 25 декабря 2023 года, в ноябре 2024 года была приговорена к четырем годам колонии по делу о сотрудничестве с иностранной организацией на конфиденциальной основе. Это первый случай приговора журналисту по этой статье.

С учетом отбытого в СИЗО времени, срок наказания, назначенный Новак, истекает в мае 2027 года. В заключении журналистка несколько раз объявляла голодовку: из-за наказания после жалоб на условия, ограничения переписки, пыточных условий в колонии Иркутской области, продолжающихся провокаций со стороны соседки по камере.