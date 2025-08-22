"Мне страшно". Журналистка Ника Новак объявила голодовку в ШИЗО колонии

Журналистку Нику Новак, которая в ноябре была осуждена по обвинению в сотрудничестве с иностранной организацией, поместили в штрафной изолятор иркутской колонии на пять суток. Об этом сообщают ее друзья и родственники. После ШИЗО ее переведут на строгие условия содержания. Ника объявила голодовку.

Текст: проект "Окно"

Новак поместили в ШИЗО из-за отказа дать интервью провластному изданию и опровергнуть сообщения об условиях содержания в колонии, которые ранее публиковали в канале группы поддержки.

"Дорогие мои! На меня началось давление. Сейчас я в ШИЗО (не теряйте), потом меня переведут на строгие условия содержания. Я ничего не нарушала целых 3 месяца, а теперь началось – и нарушения, и т.д. МНЕ СТРАШНО, Я БОЮСЬ!!! Мне завуалированно угрожают", – такое сообщение Нике удалось передать на волю.

Новак отбывает срок в исправительной колонии 11 в поселке Бозой Иркутской области. В ноябре 2024 года ее приговорили к четырем годам колонии по обвинению в конфиденциальном сотрудничестве с иностранной организацией. Вмененную Новак статью правозащитники считают репрессивной и отмечают, что она изначально написана с грубыми правовыми изъянами. Проект "Мемориала" "Поддержка политзаключенных" признал Нику Новак политзаключенной.

С 19 по 24 августа Нику поместили в штрафной изолятор.

– После одного из постов в телеграме с описанием условий содержания один из сотрудников колонии стала принуждать Нику дать покаянное интервью каким-то журналистам – на тему того, что в колонии все прекрасно. Ника отказалась. Ее отпустили, но вскоре выдали замечание за то, что якобы не поздоровалась с начальницей (разумеется, она здоровалась). Для беседы по поводу этого взыскания ее вызвали к начальнику колонии во время рабочей смены. Она отпросилась, ушла. Однако ее обвинили в самовольном оставлении рабочего места. За эти два фиктивных нарушения ее поместили на пять дней в ШИЗО. Но настоящая причина – в отказе дать лживое интервью, – говорят друзья Ники, знакомые с делом (имена редакция не указывает для безопасности собеседников).

Еще один собеседник из числа друзей Ники сообщил, что администрация требовала от нее записать "видеоинтервью с раскаянием". По его словам, до 18 августа у Ники "было относительно хорошее настроение".

– Несмотря на болезнь. Перед этим она простыла – недели две назад голос был совсем плохой, болезненный. Простыла, потому что формы сменной нет – халат один, после стирки "досушивала" его на себе. Еще у нее от 8-часового сидения в швейном цеху обострился остеохондроз. Ника посетовала, что в Лефортово и СИЗО Иркутска, Читы "пронесло", а в Бозое – на тебе, схватила обострение. Насчет работы ничего особенного не говорила – смены дневные и ночные по 8 часов, плюс общественные работы – помыть что-то, убраться. Здесь она не жаловалась, – говорит друг Ники. – Насчет врача не знаю, вызывала ли она его. Но лечения как такого точно не было – таблетки или мази не выписывали. Тем не менее до этой недели мы думали, что все более-менее наладилось – ее с профучета сняли, все нормально было, работала себе. Никаких замечаний у нее за все три месяца нахождения в бозойской колонии не было, а потом раз и началось. Откуда-то возникли какие-то замечания, какие-то рапорты. Нику сотрудники вызвали и рекомендовали ей "опровергнуть информацию в канале", где публикуют отрывки из ее писем о жизни в колонии. Хотя посмотрите сами, что там крамольного? Бюрократия, "дедовщина"? Так их и в обычной жизни хватает – кого сейчас этим удивишь?

По некоторым сведениям, администрации колонии могли не понравиться посты Новок о столовой в ИК-11.

"Совсем разонравился местный столовый рацион. Говорят, что меню – одно из лучших в российских колониях, но однообразное и не всегда удаются блюда. В первую неделю карантина нам казалось, что вкушаем мы манну небесную (после изоляторов и их "кормежки"), но со временем, конечно же, распробовалось. Есть тут и кафе-бар. Местные арестантки пекут кондитерские изделия, делают салаты, буузы и т.д., которые можно приобрести за собственные средства. Правда, у меня это не получается – недавно написала заявление на перевод моих средств на счет бара, но, в итоге, это нужно делать через магазин, так как моя карта там. А это получится сделать совсем не скоро. Сплошная бюрократия ))) – публиковали знакомые Ники отрывки из ее писем в тг-канале (317 подписчиков). – Правда, может быть, и к лучшему, ибо когда я наблюдаю за тем, что происходит иногда в очередях в бар, сразу отбивает желание попробовать вкусную булочку. Особенно, если в очереди представители "пенсионного" отряда)))) К слову, очереди – отдельный вид "искусства". Особенно в "бане" (баня – помещение с душевыми и кранами из которых набирают воду в тазики). В банные дни в "баню" одновременно заходят девушки из разных отрядов и начинаются споры, конфликты за "место под солнцем". Ну и, конечно же, невозможна эта вся история без "иерархии", кто сидит давно – в первых рядах, новенькие или "карантин" – в рядах "ждунов" (продолжение следует)".

– Кто-то из сотрудников, видимо, это болезненно воспринимает. Они, наверное, ждут, что от заключенных должны только восхваления идти?! Мое мнение – она [Ника] вполне мягко все пишет. Причем эти письма прошли всю цензуру! И цензоры ничего там такого страшного не нашли. Почему так болезненно воспринято это было администрацией, я не знаю, – недоумевает одна из родственниц Ники. – Якобы уход с работы без предупреждения и отказ "поздороваться" – это, конечно, фиктивные причины. Главная – она отказалась опровергать свои слова. И ее определили в ШИЗО. В ШИЗО она объявила голодовку. Потому что вот такое помещение в штрафной изолятор – действительно уже вопиющее нарушение. Я понимаю, если бы действительно она что-то нарушила – если бы действительно она что-то плохое выдумывала и писала про колонию. Но по факту там ничего не было. Только чье-то больное воображение.

Родные и друзья Ники волнуются, что сотрудники ведомства начнут "фиксировать" фальшивые нарушения со стороны заключенной для того, чтобы ухудшить ее условия еще больше.

– Мы видим, что не обязательно, оказывается, нарушать дисциплину, иногда просто достаточно написать письмо, в котором одна правда (и даже не страшная). И за это письмо тебя определят в ШИЗО и применят к тебе строгие условия содержания, – говорит друг Ники.

Строгий режим

Нику Новак задержали 25 декабря 2023 года. Ее обвинили в "конфиденциальном сотрудничестве" с иностранной организацией статья 275.1 УК: Установление и поддержание гражданином РФ, находящимся на территории РФ иностранным гражданином или лицом без гражданства отношений сотрудничества на конфиденциальной основе с представителем иностранного государства, международной либо иностранной организации в целях оказания им содействия в деятельности, направленной против безопасности РФ (при отсутствии признаков преступлений, предусмотренных статьями 275, 276, 276.1 УК РФ).

. 27 ноября 2024 года суд в Чите приговорил ее к четырем годам лишения свободы за то, что она выполняла работу журналиста. Предъявить обвинение по этой статье, по сути, можно кому угодно.



Приговор 32-летней Нике Новак – первый вынесенный журналисту по этой статье. Она работала в издании ChitaMedia, затем была главным редактором сайта Zab.ru. С 2021 года руководила центром "Одарённые" в Чите, где проводили музыкальные и поэтические вечера. С 2022 года в качестве внештатного корреспондента сотрудничала с Радио Свобода.

С призывом к немедленному освобождению Новак выступил президент медиакорпорации Радио Свободная Европа/Радио Свобода Стивен Капус. Неправительственная правозащитная организация Freedom House назвала приговор политически мотивированным и осудила "прискорбную и трусливую" кампанию по подавлению в России независимых журналистов. Проект "Мемориала" "Поддержка политзаключённых" признал Нику Новак политзаключённой.



Статья о сотрудничестве с иностранной организацией на конфиденциальной основе появилась в российском Уголовном кодексе в 2022 году. Она позволяет преследовать за передачу иностранным организациям информации, не содержащей гостайну.

1 марта 2025 года Новак этапировали в Новосибирск, где поместили в камеру на десять человек. Это нарушало требования федерального закона "О содержании под стражей", согласно которому, в частности, впервые привлечённые к уголовной ответственности содержатся отдельно от ранее судимых, а подозреваемые и обвиняемые в совершении тяжких и особо тяжких преступлений – отдельно от тех, кому вменяют менее тяжкие преступления. По требованию защиты журналистку перевели в одиночную камеру.

В марте 2025 года, когда Ника находилась в СИЗО Новосибирска, ее поставили на "профилактический учет". Постановка на учет предполагает ужесточение условий содержания. Как объяснил редакции "Окна" источник, знакомый с делом, методы "профилактической работы" с заключенными, находящимися на "профилактическом учете", регулируются инструкцией Минюста, но описаны неконкретно, поэтому остаются на усмотрение администрации учреждения и его сотрудников.



– Это может выражаться в "профилактических беседах" с заключенным, усиленном контроле за ним (в частности, может быть запрещено выключать свет в камере в ночное время), дополнительных досмотрах. Постановка заключенного на "профилактический учет" уменьшает шансы на условно-досрочное освобождение, – отметил собеседник редакции.

Позже защита оспорила постановку Ники на "профилактический учет", поскольку журналистка не относится ни к одной из категорий заключенных, подлежащих, согласно инструкции Минюста, постановке на профучет Согласно документу, на "профилактический учет" берутся заключенные, которые склонны к побегу, лидеры группировок, которые негативно влияют на других заключенных, наркопотребители и страдающие алкоголизмом, люди, склонные к суициду, азартным играм и систематическому нарушению правил внутреннего распорядка, заключенные, пропагандирующие экстремистскую идеологию, отбывающие наказание за организацию массовых беспорядков в исправительных учреждения, склонные к нападению на силовиков и к посягательствам на половую свободу и половую неприкосновенность..

Штрафной изолятор (ШИЗО), куда поместили Нику, представляет собой отдельную камеру. Осужденных, помещенных в ШИЗО, ограничивают в правах — им запрещают свидания, звонки, покупку продуктов в магазине, получение посылок и передач. Срок содержания в изоляторе не может превышать 15 суток за одно нарушение, но иногда осужденных отправляют туда вновь сразу после выхода, и таким образом они могут находиться в ШИЗО фактически месяцами. Закон не ограничивает время,в течение которого заключенный может провести в ШИЗО во время отбытия наказания.

После выхода из ШИЗО Нику Новак собираются перевести на строгие условия отбыстия накзания (СУОН), которые, согласно закону, предназначены заключенным, признанным злостными нарушителями режима К таким нарушениям относятся, например:Участие в массовых беспорядках.Употребление алкоголя или наркотиков.Изготовление, хранение или использование запрещенных предметов.Длительное злостное уклонение от работы или обучения.Неповиновение законным требованиям администрации..

СУОН включает в себя строгий контроль за передвижениями осужденных, увеличенное количество охранников и использование технических средств наблюдения. Им могут изменить условия труда на физически более тяжелые. Режим дня ужесточается – меньше времени для отдыха и личных дел. Подъем и отбой – раньше, время прогулки может быть сокращено. Осужденным на СУОН разрешено меньшее количество свиданий с родственниками, а передачи – ограничены по количеству и содержанию. Их могут поместить в камеру меньшего размера, с худшей доступностью бытовых удобств.

Родные и друзья Ники переживают, выдержит ли ее ослабленное здоровье еще большее ухудшение условий.

"Продолжаю это письмо в воскресенье. Сегодня узнала о смерти женщины, с которой мы сидели в СИЗО. У нее была онкология. Очень добрый человек, у которого в один момент разрушилась судьба и тюрьма только обострила недуг. Мы с девчонками, которые ее знали, сегодня говорили о том, как неволя приблизила финиш ее судьбы, – пишет Ника в одном из августовских писем, беспокоясь больше о здоровье матери, чем о своем. – Мамочка, я надеюсь, что у тебя все хорошо и ты следишь за своим здоровьем. Береги себя, пожалуйста. Передавай мои приветы всем-всем. Ах да, я тут простыла. Причем довольно любопытен этап заболеваемости: сначала у меня заболело горло, но на следующий день отпустило. Я еще шутила, что это организм понял, что тут лучше не болеть.))) Но через пару дней началось – кашель, насморк. Я еще умудрилась сушить на себе постиранный халат – иначе никак, сменный не предполагался. И вот теперь лечусь медом и лимоном, полученными в интернет-заказе и в посылке. 03.08.2025".

На вопросы друзей по переписке о здоровье Ника не жалуется, но признается, что очень устала.

"Наверное, несколько банальный ответ, но никуда без усталости. Она наваливается всем телом и ежедневный 8-часовой сон уже не спасает. Сновидения больше как возможность хотя бы так побыть с близкими и увидеть дорогие сердцу места".