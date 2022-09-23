Осужденный лидер ОПГ "Кусковские" погиб в Донбассе

Лидер ОПГ "Кусковские" Игорь Куск, отбывавший 23-летний срок в колонии строгого режима, погиб в Донбассе. Об этом сообщает "Бизнес Онлайн".

По данным издания, в пятницу утром самолет с телом Куска, которого признали виновным в убийствах и других особо тяжких преступлениях в 2015 году, приземлился в аэропорту Бегишево в Татарстане. Затем кортеж проследовал в поселок Красный Ключ. К этому моменту у местного собора цинковый гроб ждали не только родные и друзья, но и представители администрации города. Как пишет "Бизнес Онлайн", там также присутствовал советник главы района Григорий Китанов, который возглавляет местный совет ветеранов.

Вдова Куска Ирина рассказала, что он ушел на фронт 25 июля. "Мы писали [с просьбой забрать на фронт] Кадырову. Потом по его письму приехала частная военная компания. В 55 лет у него здоровье было не фонтан, но я знаю, что он и там был в первых рядах, никого не боялся", - сказала вдова.

По ее словам, Куск служил в рядах "ЧВК Вагнера" и стоял в районе Бахмута в "ДНР". Погиб он 6 сентября от осколка, который попал в голову. Бывшего лидера нижнекамской ОПГ, отсидевшего девять лет своего срока, похоронили в аллее славы городского кладбища.

ОПГ "Кусковские" действовала в 1998–2004 годах. Самый громкий эпизод, который инкриминировали "Кусковским", – убийство гендиректора ОАО "Татсантехмонтаж" Бориса Ваймана, заслуженного строителя Татарстана. Он был застрелен 18 марта 2004 года в Казани.

В последние недели неоднократно публиковались сообщения о том, что заключённых российских колоний, прежде всего строгого режима, где содержатся осуждённые за тяжкие преступления, вербуют для участия в войне в Украине в составе так называемой "ЧВК Вагнера". Причём вербовкой занимается лично Евгений Пригожин, которого связывают с этой организацией. На прошлой неделе было опубликовано видео из колонии с участием человека, чрезвычайно похожего на Пригожина, который обещал заключённым помилование за отправку на фронт. Он сам не подтвердил и не опроверг, что на видео именно он, но отметил, что вопрос стоит так: или в войне будут участвовать "ЧВК и зэки", или дети задающихся вопросами о правомерности действий вербовщиков россиян.

"ЧВК Вагнера" – российское неофициальное военное подразделение, которое не значится на балансе военных ведомств и в реестре юридических лиц, однако её бойцы, по данным многочисленных журналистских расследований, принимают участие в наземных операциях РФ в Сирии, Африке и в войне в Украине. ЧВК считается одним из наиболее боеспособных подразделений, участвующих в боях на украинских территориях. Бойцов группы подозревают в совершении многочисленных военных преступлений. СМИ называют одним из создателей и спонсоров ЧВК близкого к Владимиру Путину петербургского бизнесмена Евгения Пригожина. Сам он долгое время отрицал как свою связь с "Вагнером", так и вербовку заключённых.

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