Осужденный на 24 года "тулунский маньяк" погиб на войне

Осужденный в 2021 году на 24 года колонии строгого режима 55-летний житель Тулуна Павел Шувалов погиб на войне в Украине. Об этом сообщила "Лента.ру" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
По данным издания, так называемый "тулунский маньяк" погиб в мае в Луганской области. Его тело не смогли забрать с поля боя, сообщили трое его сослуживцев.
После смерти Шувалова стало известно, что в апреле этого года он заключил контракт с ЧВК. На войне он провел 23 дня, в колонии - менее трех лет.
По версии следствия, с 1991 по 2019 год Шувалов изнасиловал как минимум 27 женщин, двух из которых он убил. Преступления он совершал в Тулуне Иркутской области (город с населением менее 40 тысяч человек).
В суде удалось доказать только два изнасилования и два убийства из-за того, что в 2019 году часть доказательств по делу пострадала в результате тулунского наводнения.
Шувалова задержали в 2019 году: поимкой маньяка год занималась спецгруппа из сотрудников МВД и Следственного комитета из Ангарска, созданная специально для расследования серийных преступлений и поймавшая в июне 2012 года ангарского маньяка Михаила Попкова.
- После начала войны с Украиной в России на свободу регулярно выпускают убийц, насильников и осужденных за другие тяжкие преступления. Родные убитых и пострадавших протестуют, но безрезультатно.
- По данным на конец декабря 2023 года, против помилованных осужденных, вернувшихся с войны, возбудили около 200 уголовных дел. По статьям о краже - 83 дела, нарушении правил дорожного движения - 27 дел, по статьям о наркотиках - 23 дела и по статьям об убийствах или попытках убийства - 20 дел.
- "Ангарский маньяк" Михаил Попков, убивший 86 человек, тоже хотел воевать в Украине. Ему отказали, поскольку в ГУФСИН указали, что он осужден на пожизненное и "навсегда изъят из общества".
- Среди помилованных в том числе житель Кемерова Владислав Канюс, приговорённый к 17 годам колонии за жестокое убийство своей бывшей девушки, 23-летней Веры Пехтелевой. Он отслужил полгода в подразделении для осуждённых "Шторм Z" Минобороны России, после чего вернулся домой.
Форум