Осужденный на 24 года "тулунский маньяк" погиб на войне

Осужденный в 2021 году на 24 года колонии строгого режима 55-летний житель Тулуна Павел Шувалов погиб на войне в Украине. Об этом сообщила "Лента.ру" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По данным издания, так называемый "тулунский маньяк" погиб в мае в Луганской области. Его тело не смогли забрать с поля боя, сообщили трое его сослуживцев.

После смерти Шувалова стало известно, что в апреле этого года он заключил контракт с ЧВК. На войне он провел 23 дня, в колонии - менее трех лет.

По версии следствия, с 1991 по 2019 год Шувалов изнасиловал как минимум 27 женщин, двух из которых он убил. Преступления он совершал в Тулуне Иркутской области (город с населением менее 40 тысяч человек).

В суде удалось доказать только два изнасилования и два убийства из-за того, что в 2019 году часть доказательств по делу пострадала в результате тулунского наводнения.

Шувалова задержали в 2019 году: поимкой маньяка год занималась спецгруппа из сотрудников МВД и Следственного комитета из Ангарска, созданная специально для расследования серийных преступлений и поймавшая в июне 2012 года ангарского маньяка Михаила Попкова.