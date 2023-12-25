Против помилованных бойцов ЧВК "Вагнер" завели более 190 уголовных дел

За 2023 год в отношении бывших заключённых, которые были помилованы за участие в боевых действиях на территории Украины в составе ЧВК "Вагнер", было заведено более 190 уголовных дел после их возвращения в Россию. Такие данные приводит в своём исследовании "Вёрстка".

Журналисты подсчитали, что чаще всего бывших заключённых, прошедших службу в ЧВК, судят по статьям о краже – 83 дела, нарушении правил дорожного движения – 27 дел, а также по статьям о наркотиках – 23 дела и убийствах или попытках убийства – 20 дел. Кроме того, в отношении наёмников заведены дела по статьям о нанесении тяжкого вреда здоровью, угоне автомобилей, нападении или оскорблении представителя власти, мошенничестве, похищении людей и изнасиловании.

Издание отмечает, что в большинстве случаев помилованным заключённым назначают штрафы, принудительные работы или условные сроки. Реальное сроки заключения назначаются только, когда в результате преступления погибли люди. "Вёртка" также уточняет, что в некоторых уголовных делах не одна, а сразу несколько уголовных статей. Издание сообщает, что десять наёмников судят сразу по двум или трем уголовным делам, а одного по шести.

"Вёрстка" отмечает, что реальное количество уголовных дел в отношении бывших заключённых, помилованных после участия в войне в Украине, может быть больше. Российские власти стараются скрывать факт участия подсудимых в боевых действиях.

21 декабря в Санкт-Петербурге по обвинению в попытке организации заказного убийства был задержан бывший боец ЧВК "Вагнер" Александр Тютин. В 2021 году суд уже приговаривал его к 23 годам колонии за убийство четырёх человек и попытку организовать убийство племянницы. Тютин воевал в Украине и получил медаль за отвагу от ЧВК "Вагнер".

В конце ноября стало известно об осужденном на 20 лет за убийство жителя Саратова, который вернулся с войны в Украине и снова попал в СИЗО по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с использованием оружия.