Осужденный по делу "Сети" Юлиан Бояршинов вышел на свободу

Осужденный по петербургской части делап так называемого террористического сообщества "Сеть" Юлиан Бояршинов вышел на свободу Об этом сообщает корреспондент Север.Реалии. Встретить Бояршинова приехали его родители, жена и друзья.

Бояршинова выпустили из карельской колонии №7 в Сегеже рано утром 21 апреля, хотя родственники и близкие ожидали, что он это произойдёт во второй половине дня.

Бояршинов рассказал, что администрация выдала ему билет на поезд до Петербурга , который отходит в 10 утра, и выпустила как раз к этому времени: "Клиентоориентированный сервис", — объяснил Юлий Бояршинов спешку с выходом из колонии.

Уголовное дело о так называемом террористическом сообществе "Сеть" было возбуждено ФСБ в октябре 2017 года. По нему были задержаны, а затем арестованы 11 человек из Пензы, Санкт-Петербурга и Москвы, большинство из них – анархисты и антифашисты. По версии следствия, молодые люди создали сетевое сообщество с целью совершения терактов и свержения власти.

В Петербурге по уголовному делу проходили Юлиан Бояршинов и Виктор Филинков. Филинкова приговорили к 7 годам лишения свободы, Бояршинова - к пяти с половиной годам колонии, но позже срок сократили на 3 месяца.

Большинство обвиняемых утверждали, что материалы дела были сфабрикованы в ФСБ, и неоднократно заявляли о том, что давали признательные показания под пытками. Следственный комитет не нашёл в действиях сотрудников ФСБ ничего противоправного.

В феврале 2020 года семерых обвиняемых по делу "Сети" осудили на сроки от 6 до 18 лет.