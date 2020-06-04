Обвиняемый по делу "Сети" подтвердил в суде признательные показания

В Петербурге во время судебного заседания по делу "Сети" один из подсудимых, 27-летний антифашист Юлий Бояршинов, подтвердил признательные показания, данные им на стадии следствия.
Бояршинов подчеркнул, что показания давал добровольно, рассказал, что входил в региональное подразделение "Сети", где выполнял функции сапёра, и отметил, что согласен с предъявленными ему обвинениями в участии в террористическом сообществе и хранении взрывчатки.
При этом Бояршинов не подтвердил, что на своих собраниях участники "Сети" планировали совершение террористических актов, но признался, что они "обсуждали возможные действия, направленные на свержение власти в России".
Другой подсудимый по делу "Сети" в Петербурге, 25-летний программист Виктор Филинков, в отличие от Бояршинова по-прежнему не признает вину и рассказал в суде, что давал показания под пытками током. Он считает, что все доказательства его виновности сфальсифицированы спецслужбами.
Ранее лингвистическая экспертиза показала, что в протоколах допросов Виктора Филинкова и ещё одного подсудимого по делу "Сети", Ильи Шакурского, уже осуждённого на 16 лет колонии, большое количество полностью идентичных фрагментов. Эксперты сделали вывод о том, что такие показания они не могли давать самостоятельно.
27 мая суд отказался приобщить к материалам дела акты Общественной наблюдательной комиссии Петербурга, в которых зафиксированы повреждения на теле обвиняемого Филинкова после задержания.
- Уголовное дело о так называемом террористическом сообществе "Сеть" было возбуждено ФСБ в октябре 2017 года. По нему были задержаны, а затем арестованы 11 человек из Пензы, Санкт-Петербурга и Москвы, большинство из них – анархисты и антифашисты. По версии следствия, молодые люди создали сетевое сообщество с целью совершения терактов и свержения власти.
- Большинство обвиняемых утверждали, что материалы дела были сфабрикованы в ФСБ, и неоднократно заявляли о том, что давали признательные показания под пытками. Следственный комитет не нашёл в действиях сотрудников ФСБ ничего противоправного.
- 10 февраля в Пензе семерых обвиняемых по делу "Сети" осудили на сроки от 6 до 18 лет. Приговор вызвал общественный резонанс. С требованием отменить его, провести новое расследование и наказать виновных в пытках выступили российские учёные, деятели культуры, педагоги, врачи, бизнесмены, психологи, правозащитники, журналисты, муниципальные депутаты и депутаты Госдумы. В Москве, Санкт-Петербурге и других городах России прошли массовые пикеты в поддержку осуждённых.
- 21 февраля издание "Медуза" опубликовала расследование об исчезновении и последующем убийстве в 2017 году двух подростков из Пензы. В материале говорилось о возможной причастности к преступлению осуждённых по делу "Сети" Дмитрия Пчелинцева и Максима Иванкина, а также находящегося в бегах Алексея Полтавца. По факту материала Следственный комитет возбудил уголовно дело. Многие правозащитники заподозрили "Медузу" в публикации непроверенной информации в угоду правоохранительным органам, которым, по их мнению, нужно отвлечь внимание от развернувшейся общественной кампании против обвинительного приговора по делу "Сети" и пыток, которым подвергались обвиняемые. Дмитрий Пчелинцев и Максим Иванкин свою причастность к преступлению отвергают.
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