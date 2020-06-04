Обвиняемый по делу "Сети" подтвердил в суде признательные показания

В Петербурге во время судебного заседания по делу "Сети" один из подсудимых, 27-летний антифашист Юлий Бояршинов, подтвердил признательные показания, данные им на стадии следствия.

Бояршинов подчеркнул, что показания давал добровольно, рассказал, что входил в региональное подразделение "Сети", где выполнял функции сапёра, и отметил, что согласен с предъявленными ему обвинениями в участии в террористическом сообществе и хранении взрывчатки.

При этом Бояршинов не подтвердил, что на своих собраниях участники "Сети" планировали совершение террористических актов, но признался, что они "обсуждали возможные действия, направленные на свержение власти в России".

Другой подсудимый по делу "Сети" в Петербурге, 25-летний программист Виктор Филинков, в отличие от Бояршинова по-прежнему не признает вину и рассказал в суде, что давал показания под пытками током. Он считает, что все доказательства его виновности сфальсифицированы спецслужбами.

Ранее лингвистическая экспертиза показала, что в протоколах допросов Виктора Филинкова и ещё одного подсудимого по делу "Сети", Ильи Шакурского, уже осуждённого на 16 лет колонии, большое количество полностью идентичных фрагментов. Эксперты сделали вывод о том, что такие показания они не могли давать самостоятельно.

27 мая суд отказался приобщить к материалам дела акты Общественной наблюдательной комиссии Петербурга, в которых зафиксированы повреждения на теле обвиняемого Филинкова после задержания.