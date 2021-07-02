Осужденный за акцию 31 января рассказал об условиях в "Крестах"

Осужденный по делу о нападении на полицейского во время январских протестов в Санкт-Петербурге Евгений Туганков написал открытое письмо властям города, в котором описал условия содержания в "Крестах". Об этом сообщает Север.Реалии.

Туганков был осужден к отбыванию наказания в колонии-поселении, но по сути он находится в тюрьме. В 2017 году "Кресты" перестали функционировать, как СИЗО. ФСИН открыла на их территории колонию-поселение №8.

По словам Туганкова, в секциях живут по 20-40 человек на трех этажах, в некоторых случаях по 70-80 человек на этаж. В бараке помещение для прима пищи составляет 12 метров, а места для хранения продуктов не хватает. В штрафном изоляторе даже в летние дни температура ниже нормы, а под окнами лежит куча мусора. "Отдельного внимания заслуживает помывочная. На 150 человек всего три душевых сетки, горячая вода нагревается бойлером, и её на всех не хватает, приходится мыться холодной водой, вследствие чего люди регулярно болеют." - пишет Туганков. По его словам, медобслуживания в колонии нет, а лекарства отсутствуют. Осуждённый также сообщил о том, что пять раз в день всех выстраивают на плацу и пересчитывают по головам.

Туганков вместе с других заключенным Александром Севитовым, который также подписал письмо, потребовали создать независимую комиссию для проверки условий режима в колонии-поселения. Он уточнил, что ожидает репрессий со стороны администрации. Позднее стало известно, что после публикации открытого письма, администрация колонии подвергла Севитова двум взысканиям. Также его перевели в секцию с окнами на мусорные отходы и круглосуточным видеонаблюдением.

Север.Реалии не удалось получить оперативный комментарий управления ФСИН по Петербургу.

Евгения Туганкова задержали 31 января во время разгона протестующих на митинге у Пионерской площади в Петербурге. По версии следствия, он совершил неопасное для жизни насилие в отношении полицейского. Туганков признал вину и попросил рассмотреть дело в особом порядке. Во время заседания он обратился к потерпевшему и попросил у него прощения, заявив, что поступил "не по-мужски" и "раскаивается в содеянном".

В июне 2021 года Туганков объявил голодовку из-за условий отбывания наказания. Он просил разрешить заключенным пользоваться умывальником в столовой и обеспечить колонию санитайзерами. По его словам, у осуждённых не было возможности помыть руки перед едой. После огласки в СМИ санитарные условия улучшились.