Осуждены ещё трое участников митинга во Владикавказе в 2020 году

Кировский районный суд Ростова-на-Дону приговорил трёх участников акции против коронавирусных ограничений во Владикавказе к четырем годам колонии общего режима. Митинг проходил весной 2020 года и не был согласован с властями, напоминает Кавказ.Реалии.
Акция против режима самоизоляции, как утверждает следствие, сопровождалась насилием, уничтожением имущества и оказанием вооруженного сопротивления власти. Кроме того, "применялись вещества и предметы, представляющие опасность для окружающих". Это приводит в сообщении "Интерфакс" со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Ростовской области.
Подсудимых признали виновными по статье об участии в массовых беспорядках. Осужденные частично признали свою вину.
- 20 апреля 2020 года во Владикавказе прошёл несанкционированный властями митинг, участники которого протестовали против действий правительства, режима самоизоляции и безработицы. Через несколько часов после начала акции протестующих стал вытеснять с площади ОМОН. Те в ответ начали бросать в сотрудников силовых структур камни, брусчатку и гранитные плиты.
- В июле Ленинский районный суд Ростова-на-Дону вынес обвинительные приговоры 10 из 37 участников митинга, которых обвинили в применении насилия к представителям власти. Их приговорили к срокам от 4,9 до 6,5 колонии общего режима.
- Также начался процесс и над организаторами митинга – Вадимом Чельдиевым, Рамисом Чиркиновым и Арсеном Бесоловым. Своей вины они не признают.
- Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) коммуницировал жалобы Чельдиева, Чиркинова и Бесолова по статье 5 Европейской Конвенции по правам человека о необоснованном содержании их под стражей. Чельдиева внесли в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
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