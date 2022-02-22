Осуждены ещё трое участников митинга во Владикавказе в 2020 году

Кировский районный суд Ростова-на-Дону приговорил трёх участников акции против коронавирусных ограничений во Владикавказе к четырем годам колонии общего режима. Митинг проходил весной 2020 года и не был согласован с властями, напоминает Кавказ.Реалии.

Акция против режима самоизоляции, как утверждает следствие, сопровождалась насилием, уничтожением имущества и оказанием вооруженного сопротивления власти. Кроме того, "применялись вещества и предметы, представляющие опасность для окружающих". Это приводит в сообщении "Интерфакс" со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Ростовской области.

Подсудимых признали виновными по статье об участии в массовых беспорядках. Осужденные частично признали свою вину.