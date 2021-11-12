Осуждены ещё пять участников акции во Владикавказе против карантина

Суд в Ростове-на-Дону приговорил к различным тюремным срокам еще нескольких участников прошлогоднего митинга во Владикавказе против карантинных ограничительных мер.

Ахсартаг Айларов, Джон Джиоев, Валерий Меликян и Бимболат Бекузаров получили по три с половиной года колонии общего режима. Заур Кайтмазов приговорён к четырёхлетнему сроку. Обвинительный приговор вынесен Кировским районным судом города в рамках уголовного дела по статье об участии в массовых беспорядках, отмечает сайт Кавказ.Реалии.

"По сравнению с другими участниками митинга, этой группе вынесли более мягкие приговоры. Тем не менее их родственники считают, что полутора лет, проведённых под арестом, уже достаточно для наказания", - сказал один из адвокатов, участвующих в судебном процессе.

Это уже третья группа из пяти человек, осуждённых в связи с митингом во Владикавказе. Первым десяти дали от четырех лет девяти месяцев до шести с половиной лет колонии общего режима. Всего в деле о массовых беспорядках на митинге в апреле прошлого года 37 обвиняемых.

В сентябре родственники обвиняемых по уголовному делу обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой об их амнистии.

Прошедший 20 апреля 2020 года во Владикавказе митинг так называемых "коронаскептиков" закончился конфликтом с ОМОНом – её участников обвинили в том, что они бросали в сотрудников силовых структур камни и стройматериалы.