Ленинский районный суд Ростова-на-Дону приговорил к различным срокам заключения группу участников протестного митинга во Владикавказе против ограничений, введённых из-за эпидемии коронавируса нового типа. Их осудили по статье о массовых беспорядках.

Народный сход против прошёл в столице Северной Осетии в апреле прошлого года. Около двух с половиной тысяч человек вышли на площадь Свободы в центре города, потребовали отставки республиканского правительства, помощи потерявшим работу и прекращения режима самоизоляции и карантинных мер. Люди жаловались на потерю работы и недостаточные меры со стороны властей для защиты населения. Многие из участников при этом отрицали существование коронавируса или верили в конспирологические теории вокруг него.

Акция была разогнана полицией, в ответ демонстранты закидали её камнями. Десятки человек были задержаны, сообщалось о 17 пострадавших полицейских. Рассмотрение уголовного дела было перенесено из Владикавказа в Ростов-на-Дону по запросу Генпрокуратуры. В ведомстве заявили, что участники митинга могут оказать воздействие на судей Северной Осетии или соседних республик.

27 июля пять обвиняемых по делу были приговорены к заключению сроком от пяти до пяти с половиной лет. В этот раз судья приговорила одного из участников протестов, Артура Джавадяна, к 6,5 годам колонии. Арсен Брихов получил 5,5 лет, Хетаг Самов и Георгий Хугаев – 5 лет и три месяца, Ацамаз Теблоев – 4 года и 9 месяцев. Они частично признали свою вину, но отрицают участие в массовых беспорядках.

Сейчас в другом районном суде Ростова-на-Дону продолжается рассмотрение дела ещё пятерых обвиняемых. Организатором протестного митинга и беспорядков следствие считает оперного певца Вадима Чельдиева. Сейчас он находится в СИЗО во Владикавказе, ему предъявлены обвинения по нескольким статьям уголовного кодекса.