Осуждённая за шпионаж Цуркан обратилась в Конституционный суд

Бывшая топ-менеджер компании "Интер РАО" Карина Цуркан, осуждённая на 15 лет колонии по обвинению в шпионаже, обратилась в Конституционный суд. Защита Цуркан подала жалобу на то, что секретный свидетель по делу в своих показаниях назвал её шпионом, но отказался отвечать на уточняющие вопросы якобы из-за того, что это составляет гостайну.

Юристы, защищающие Цуркан, назвали это опасным прецедентом, так как при таком толковании закона можно признать виновным любого человека в чем угодно и без каких-либо доказательств.

Как рассказал "Дождю" (телеканал признан СМИ-"иноагентом") адвокат Цуркан Григорий Вайпан, о тайном свидетеле по делу его подзащитной известно лишь, что он является сотрудником разведывательного подразделения ФСБ. Свидетель отказывался отвечать на вопросы, утверждая только, что Цуркан виновна в шпионаже, добавил адвокат. По его словам, согласно Уголовно-процессуальному кодексу, если свидетель не может назвать источник своей осведомленности, то его показания автоматически признаются недопустимыми.

Помимо дела Цуркан, секретный свидетель появился в деле Ивана Сафронова, который обвиняется в госизмене. Вайпан опасается, что эта "порочная" практика продолжит распространяться и на другие дела, которые ведет ФСБ, и считает необходимым признание подобных доказательств недопустимыми.