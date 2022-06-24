Осуждённый по "московскому делу" Егор Лесных вышел на свободу

Осуждённый по "московскому делу" Егор Лесных вышел из колонии-поселения в Волгоградской области на свободу после почти трёх лет заключения. Об этом сообщает телеграм-канал "Арестанты 212".

Лесных отправили в колонию по обвинению в применении насилия к представителю власти. По версии следствия, на акции протеста 27 июля 2019 года в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму он повалил на асфальт нацгвардейца и пнул полицейского. Вину Лесных не признал. Правозащитный центр "Мемориал" признал его политзаключённым.

Лесных мог выйти на свободу условно-досрочно в январе 2021 года по решению суда, однако это обжаловала прокуратура. По словам адвоката Эльдара Гароза, его подзащитному приписали задним числом нарушение режима в колонии. В ноябре 2020 года Лесных якобы нарушил установленную форму одежды, хотя ранее в справках из колонии указывалось, что взысканий у заключённого не было. После этого областной суд отменил решение об условно-досрочном освобождении Лесных.

"Московское дело" было возбуждено после акций протеста 27 июля и 3 августа в Москве и изначально расследовалось как дело о массовых беспорядках, затем было переквалифицировано. По нему были арестованы более 20 человек. Некоторые получили реальные сроки лишения свободы.